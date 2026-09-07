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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 7 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçiyor. Şefler, gecenin konsepti olarak yarışmacılardan yağlama hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıkarak en başarılı tabağı hazırlayan isim olabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanacak. MasterChef'te ilk kez 5. yedek yarışmacı ana kadroda yer alan yarışmacıların oylarıyla belirlenecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı ve 7 Eylül 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef 7 Eylül 2026 kaptanlık oyununun kazananı ve haftanın takımlarına ilişkin merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 23:13 Güncelleme:
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