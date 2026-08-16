MasterChef'te veda gecesi! 16 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var?
MasterChef Türkiye veda gecesi ile ekranlara geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın son eleme adayları da belli olurken gözler pazar akşamı yapılacak mücadeleye çevrildi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için en iyi tabaklarını hazırlayacak. Yarışmanın takipçileri ise gecenin sonunda hangi ismin hayallerine veda edeceğini araştırıyor. Simge, Batuhan, Enes, Demirhan, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga'nın yer aldığı eleme potasında rekabet giderek kızışıyor. Peki MasterChef kim elendi, 16 Ağustos Pazar MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte 16 Ağustos 2026 Pazar MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de yeni haftaya girilirken eleme potasında yer alan yarışmacılar için kritik gece geldi. Haftanın dokunulmazlık ve eleme oyunlarının ardından 8 yarışmacı eleme potasına girdi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında hazırlayacakları tabaklarla MasterChef macerasına devam edebilmek için mücadele edecek. Gecenin sonunda en başarısız tabağın sahibi yarışmacı için yarışmaya veda zamanı gelecek. Peki MasterChef kim elendi, 16 Ağustos MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte MasterChef 16 Ağustos 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Simge, Batuhan, Demirhan, Enes, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga oldu. 8 yarışmacı, eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesinden geçerek yarışmada kalmaya çalışacak.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
16 Ağustos 2026 tarihli MasterChef eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim, gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesinin ardından belli olacak. Yarışmacılar eleme oyununda en başarılı tabağı hazırlayarak potadan çıkmak için mücadele edecek.
MasterChef kim elendi sorusunun yanıtı, eleme oyununun tamamlanmasının ardından netleşecek. Elenen yarışmacı, şeflerin son değerlendirmesiyle birlikte MasterChef Türkiye'ye veda edecek.
16 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM GİTTİ?
MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos bölümünde gözler eleme potasındaki 8 yarışmacının mücadelesinde olacak. Simge, Batuhan, Demirhan, Nilay, Enes, Burçin, Kübra ve Tolga arasından bir yarışmacı gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.
Yarışmacıların hazırlayacağı tabaklar şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından değerlendirilecek.
MASTERCHEF 15 AĞUSTOS YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Ana kadroya giren ilk yedek yarışmacı Recep oldu.