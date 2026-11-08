MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. MasterChef Türkiye son bölümde iki takımın da üst düzey performans sergilediği gecede şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kazanan kırmızı takım olmuştu. Peki Masterchef kim elendi? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye yeni bölümde elenen yarışmacı kim oldu?