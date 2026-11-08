Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Masterchef kim elendi? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye yeni bölümde elenen yarışmacı kim oldu?

        Masterchef kim elendi? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye yeni bölümde elenen yarışmacı kim oldu?

        Masterchef Türkiye eleme gecesiyle ekranlara geliyor. Eleme potasına giren isimler arasında Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüpcan, Şadi, Kübra, Muhammed, Tolga yer alıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğinde yaşanan kıyasıya mücadelede 8 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacı veda edecek. Peki, Masterchef bu akşam kim gitti? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye'de kim elendi, elenen isim belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 23:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. MasterChef Türkiye son bölümde iki takımın da üst düzey performans sergilediği gecede şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kazanan kırmızı takım olmuştu. Peki Masterchef kim elendi? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye yeni bölümde elenen yarışmacı kim oldu?

        2

        MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

        Masterchef elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        Tolgahan

        Ayşe

        Bahar

        Eyüpcan

        Şadi

        Kübra

        Muhammed

        Tolğa

        3

        SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        MasterChef'in 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayları Muhammed ve Tolğa oldu. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Armağan oldu. MasterChef Türkiye’nin 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Konukların yaptığı değerlendirme oyları ve şeflerin tadım puanları sonucunda günün dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Keserle sel sularının önünü açmaya çalışan kadın: Her yağmurda bu mücadeleyi veriyorum

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı (75), "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi. (DHA)

        #Masterchef
        #MasterChef kim elendi
        #MasterChef türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"