Masterchef kim elendi? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye yeni bölümde elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef Türkiye eleme gecesiyle ekranlara geliyor. Eleme potasına giren isimler arasında Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüpcan, Şadi, Kübra, Muhammed, Tolga yer alıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğinde yaşanan kıyasıya mücadelede 8 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacı veda edecek. Peki, Masterchef bu akşam kim gitti? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye'de kim elendi, elenen isim belli oldu mu?
MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. MasterChef Türkiye son bölümde iki takımın da üst düzey performans sergilediği gecede şeflerin tadım değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kazanan kırmızı takım olmuştu. Peki Masterchef kim elendi? 8 Kasım 2026 Masterchef Türkiye yeni bölümde elenen yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Masterchef elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Tolgahan
Ayşe
Bahar
Eyüpcan
Şadi
Kübra
Muhammed
Tolğa
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
MasterChef'in 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayları Muhammed ve Tolğa oldu. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Armağan oldu. MasterChef Türkiye’nin 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Konukların yaptığı değerlendirme oyları ve şeflerin tadım puanları sonucunda günün dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.