Masterchef kim elendi, kim gitti? 1 Kasım Masterchef Türkiye’ye veda eden isim açıklandı mı?
MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca potaya giren yarışmacılar eleme gecesinde kıran kırana bir mücadele veriyor. İlk etabı geçenler MasterChef'te kalmayı en az bir hafta garanti altına alırken tabakları yeterli puanı alamayanlar yeni etapta yeniden yarıştılar. Enes, Armağan, Nurten, Şükran, Hasan, Muhammed arasından biri eleniyor. Peki, MasterChef kim elendi? 1 Kasım 2026 MasterChef'e veda eden yarışmacı kim oldu?
Giriş: 01 Kasım 2026 - 23:33 Güncelleme:
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MasterChef Türkiye 2026 yarışmasında eleme gecesi için yarışmacılar heyecanla yarıştı. Haftanın elemesi 1 Kasım Pazar akşamı gerçekleşiyor. Bu akşam bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda ediyor. Yayınlanan son bölümde kırmızı takımdan Tolgahan bireysel dokunulmazlığı aldı. Peki, MasterChef'te bu hafta veda eden kim oldu? MasterChef kim elendi?
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MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Masterchef'te elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacak.
MASTERCHEF’TE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Tolgahan oldu.
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Eleme potasında Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Muhammed ve Armağan yer alıyor.
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