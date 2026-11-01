Masterchef kim elendi, kim gitti? 1 Kasım Masterchef Türkiye’ye veda eden isim açıklandı mı?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmasında eleme gecesi için yarışmacılar heyecanla yarıştı. Haftanın elemesi 1 Kasım Pazar akşamı gerçekleşiyor. Bu akşam bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda ediyor. Yayınlanan son bölümde kırmızı takımdan Tolgahan bireysel dokunulmazlığı aldı. Peki, MasterChef'te bu hafta veda eden kim oldu? MasterChef kim elendi?