MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinde önlük yarışı sürüyor. İlk grupta mücadele eden yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları en başarılı şekilde hazırlayarak ana kadroya girmeye çalışıyor. Bu akşam yayınlanan bölümde ilk grubun son yarışmacısı belirlenirken, ana kadrodaki beşinci isim de netlik kazanacak. Peki, MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı kim oldu? İşte 21 Temmuz 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...