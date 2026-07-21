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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 21 Temmuz Salı Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 21 Temmuz Salı Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk gruptaki yarışmacılar, ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıkıyor. Gecenin sonunda ilk grubun son bileti sahibini bulurken, izleyiciler "MasterChef ana kadroya kim girdi?" sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı gibi Batuhan, Nilay, Hasan Alp ve Şiringül ana kadroya katılmayı başarmıştı. Şimdi gözler ana kadroya giren beşinci yarışmacının kim olacağına çevrildi. Peki, 21 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 5. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'de ana kadroya giren beşinci yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        1

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinde önlük yarışı sürüyor. İlk grupta mücadele eden yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları en başarılı şekilde hazırlayarak ana kadroya girmeye çalışıyor. Bu akşam yayınlanan bölümde ilk grubun son yarışmacısı belirlenirken, ana kadrodaki beşinci isim de netlik kazanacak. Peki, MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı kim oldu? İşte 21 Temmuz 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'de 21 Temmuz akşamı yayınlanan bölümün ardından ilk grubun son yarışmacısı da belli olacak. Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, ana kadroya giren 5. isim olarak MasterChef 2026 ana kadrosuna katılacak.

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI? 21 TEMMUZ 2026

        MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar, iki etap sonunda en iyi tabağı hazırlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı belli olurken, başarılı yarışmacı ana kadroya katılma hakkı elde etti.

        Sonuç açıklandıktan sonra bu bölüm güncellenecektir.

        4

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olmayı başardı.

        5

        MASTERCHEF ANA KAROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay oldu.

        6

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?

        En başarılı tabağı hazırlayan Hasan Alp Karabacak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.ax

        7

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı Şiringül oldu.

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