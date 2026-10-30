30 EKİM MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunlarında yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak ödülü kazanmak için mücadele ediyor. 30 Ekim 2026 bölümünde verilecek ödülün ne olduğu ve hangi yarışmacının kazanacağı henüz kesinleşmiş değil. Sonuçlar açıklandığında kazanan yarışmacı ve ödülün ayrıntıları belli olacak.