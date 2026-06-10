Survivor'da finale doğru geri sayım sürerken MasterChef yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte MasterChef'in başlayacağı tarih de netlik kazanmış oldu. MasterChef yeni sezon tarihi kadar, jüri üyelerinin değişip değişmeyeceği de merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak 2026? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...