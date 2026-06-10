Masterchef Türkiye 2026 yeni sezon tarihi: MasterChef ne zaman başlıyor?
MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. Survivor 2026 sezonunun final tarihinin netleşmesinin ardından izleyiciler gözünü MasterChef'in yeni sezonuna çevirdi. Survivor'ın 19 Haziran'da final yapacak olması, MasterChef'in başlangıç tarihine ilişkin beklentileri artırdı. Jüri koltuğunda yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer alması bekleniyor. Peki MasterChef ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? İşte MasterChef Türkiye 2026 yeni sezonuna ilişkin son gelişmeler.
Survivor'da finale doğru geri sayım sürerken MasterChef yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte MasterChef'in başlayacağı tarih de netlik kazanmış oldu. MasterChef yeni sezon tarihi kadar, jüri üyelerinin değişip değişmeyeceği de merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak 2026? MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MasterChef Türkiye 2026 13 Haziran Cumartesi saat 20.00'da başlıyor.
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER OLACAK?
Yeni sezonda jüri kadrosunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yeni sezonda da jüri koltuğunda yer alması bekleniyor.