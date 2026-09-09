Masterchef’te kim elendi? 9 Eylül Masterchef 3. Ve 4. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye eleme heyecanı devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Cansu ve Nilay eleme potasına girmişti. 9 Eylül Masterchef yeni bölümde üçüncü ve dördüncü eleme adayı merak ediliyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet ediyor. Kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık ve oylama sonucunda iki yarışmacı potaya gidiyor. Peki Masterchef'te kim elendi? 9 Eylül Masterchef 3.4. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:28 Güncelleme:
1
Masterchef’te eleme adayları belirleniyor. 9 Eylül Çarşamba Masterchef’t mavi ve kırmızı takım mutfakta karşı karşıya gelirken gecenin sonunda haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli oluyor. Peki Masterchef Türkiye 3. Ve 4. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
2
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef eleme adayları henüz belli olmadı.
3
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Masterchef elenen isim 13 Eylül 2026 Pazar günü belli olacak.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mastechef’te ilk dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı ve bireysel dokunulmazlığı Mavi takımdan Bahar aldı. Haftanın 1. ve 2. eleme adayları mavi takımdan Cansu ve Nilay seçildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ