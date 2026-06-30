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        Haberler Bilgi Gündem MEB AGS SINAV TARİHİ: 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? AGS sınav tarihi ertelendi mi, sınav yerleri açıklandı mı?

        MEB AGS SINAV TARİHİ: 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? AGS sınav tarihi ertelendi mi, sınav yerleri açıklandı mı?

        2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için adayların bekleyişi devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe ve sınav merkezlerine çevrildi. NATO Zirvesi nedeniyle sınav takviminde yapılan değişiklik sonrası adaylar, "AGS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi, sınav yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 AGS ve ÖABT sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 17:43:20 Güncelleme:
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        1

        2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav takvimi adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, sınava nerede gireceklerini gösteren giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. NATO Zirvesi nedeniyle sınav tarihinde yapılan değişiklik de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 2026 AGS ve ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte sınav sürecine ilişkin detaylar haberimizde…

        2

        MEB 2026 AGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) AGS ve ÖABT oturumlarının, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz 2026 tarihine ertelendiğini açıkladı. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

        3

        MEB AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

        ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        4

        MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

        Sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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