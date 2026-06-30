MEB AGS SINAV TARİHİ: 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? AGS sınav tarihi ertelendi mi, sınav yerleri açıklandı mı?

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav takvimi adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, sınava nerede gireceklerini gösteren giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. NATO Zirvesi nedeniyle sınav tarihinde yapılan değişiklik de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 2026 AGS ve ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte sınav sürecine ilişkin detaylar haberimizde…