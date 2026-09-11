MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: Okullarda 1. ve 2. Dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB duyurdu!
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ülke genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların takvimini açıkladı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan sınavların hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu olurken, 1. ve 2. dönemde uygulanacak ortak yazılı sınavların tarihleri de netleşti. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortak yazılı sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte MEB ortak yazılı sınav takvimi...
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin gireceği ülke genelindeki ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sınav takvimiyle birlikte, yıl içerisinde hangi derslerin ortak sınav kapsamında olacağı ve sınavların ne zaman uygulanacağı da netlik kazandı. Birinci ve ikinci dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB’in açıkladığı takvime odaklandı. Peki, 2026-2027 eğitim döneminde ortak yazılı sınavlar hangi günlerde yapılacak?
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. Öğrenciler, eğitim yılının farklı dönemlerinde belirlenen derslerden ortak sınavlara katılacak.
Birinci dönem gerçekleştirilecek ortak yazılılar kapsamında 6. sınıf öğrencileri Matematik sınavına 11 Kasım 2026 Çarşamba günü, 10. sınıf öğrencileri ise Türk Dili ve Edebiyatı sınavına 12 Kasım 2026 Perşembe günü girecek.
Birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavlarında ise 7. sınıfların Türkçe sınavı 5 Ocak 2027 Salı günü, 9. sınıfların Matematik sınavı 6 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacak.
İkinci dönemdeki ortak sınavların ilk aşamasında 7. sınıf Matematik sınavı 6 Nisan 2027 Salı, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ise 7 Nisan 2027 Çarşamba günü uygulanacak.