MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027: Okullarda 1. ve 2. Dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB duyurdu!

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin gireceği ülke genelindeki ortak yazılı sınavların tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sınav takvimiyle birlikte, yıl içerisinde hangi derslerin ortak sınav kapsamında olacağı ve sınavların ne zaman uygulanacağı da netlik kazandı. Birinci ve ikinci dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB’in açıkladığı takvime odaklandı. Peki, 2026-2027 eğitim döneminde ortak yazılı sınavlar hangi günlerde yapılacak?