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        Haberler Bilgi MEB’den ilk gün düzenlemesi geldi! Bugün İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor? İstanbul'da okulun ilk günü saat kaçta başlayacak ?

        MEB’den ilk gün düzenlemesi geldi! Bugün İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor? İstanbul'da okulun ilk günü saat kaçta başlayacak ?

        14 Eylül 2026 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da okullar saat kaçta açılacak, okulun ilk günü saat kaçta başlayacak soruları gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul'da ilk gün uygulanacak ders saatlerini araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar saat kaçta açılıyor? İşte, MEB takvimi ile İstanbul'da okulların açılış saati hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. İstanbul'da okulların açılması öncesinde öğrenciler ve veliler, 14 Eylül Pazartesi günü okulların saat kaçta açılacağını merak ediyor. İstanbul'da yeni eğitim yılının ilk gününe özel ders saati düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Peki, Yarın İstabul’da okullar saat kaçta açılacak? İşte, 14 Eylül okulların açılış saati…

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        YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

        İstanbul’da 14 Eylül Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00’da başlayacak. İlk gün için belirlenen uygulama kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri saat 15.00’te sona erecek.

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        15 EYLÜL SALI GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        İstanbul’da 10.00-15.00 arasındaki ders uygulaması yalnızca 14 Eylül Pazartesi günü geçerli olacak. 15 Eylül Salı gününden itibaren öğrenciler okullarının normal ders programına göre eğitimlerine devam edecek.

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        İSTANBUL’DA OKULLAR NEDEN 10.00’DA BAŞLAYACAK?

        İlk gün ders saatlerinin değiştirilmesinde İstanbul’da oluşması beklenen trafik yoğunluğu etkili oldu. Yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve binlerce okul servisinin aynı gün trafiğe çıkması nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hedeflendi.

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        #MEB
        #okul
        #istanbul
        #ders
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