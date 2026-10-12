MEMUR ADAYLARI GERİ SAYIMDA! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi

Ön lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Bu kapsamda ‘’2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu. Ancak sonuçların takvimde belirtilen tarihten önce erişime açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sonuçlar açıklandığında adaylar, sınav puanlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı…