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        Haberler Bilgi MEMUR ADAYLARI GERİ SAYIMDA! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi

        MEMUR ADAYLARI GERİ SAYIMDA! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım sürüyor. 4 Ekim'de gerçekleştirilen ön lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ÖSYM 2026 sınav takvimiyle belli olmuştu. Sonuçların takvimde belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağını merak eden adaylar ise "KPSS Ön Lisans sonuçları erken açıklanır mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Ön lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Bu kapsamda ‘’2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu. Ancak sonuçların takvimde belirtilen tarihten önce erişime açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sonuçlar açıklandığında adaylar, sınav puanlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı…

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        2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

        Sonuçların erişime açılacağı saat konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM düzenlediği snavların sonuçlarını bazen belirtilen tarihten önce açıklayabiliyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

        ÖSYM tarafından sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Adayların sonuçlar için ÖSYM duyurularını yakından takip etmeleri gerekiyor.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına ilişkin duyuruları takip edecek.

        Tercih tarihleri, kadro ve kontenjan bilgileri ile başvuru koşulları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.

        Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

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