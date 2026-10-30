Ocak 2027 memur zammı ve enflasyon farkı hesaplama tablosu: Memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarına çevrildi. TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. Memurların 2026'nın ikinci yarısı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ise enflasyon farkının oluşmasında belirleyici olacak. Öğretmen, polis, hemşire maaşı ve en düşük memur maaşının, yeni yılda kaç TL'ye yükseleceği merak konusu oldu. Peki Ocak 2027'de memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla maaşlar kaç TL olacak? İşte memur zammı ve enflasyon farkı hesaplama tablosu...
Ocak 2027 memur maaşı zammı için ilk üç aylık enflasyon verisi belli oldu. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon, üç aylık dönemde kümülatif yüzde 5,57’ye ulaştı. Ancak memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2026’nın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Peki Memur maaşı ne kadar olacak 2027? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte memur maaşında zam senaryoları...
3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 oldu.
Ancak bu oran, memurların doğrudan alacağı enflasyon farkı anlamına gelmiyor. Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı aldı. Enflasyon farkının oluşması için temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyonun bu oranı aşması gerekiyor. Eylül sonu itibarıyla yüzde 5,57 seviyesinde kalan enflasyon, yüzde 7’lik eşiğin altında bulunuyor.
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2027 yılının ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammı kesinleşti. Buna, 2026’nın ikinci yarısında yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oluşması durumunda enflasyon farkı da eklenecek.
Bu nedenle Ocak 2027 için memurların alacağı toplam zam oranı henüz belli değil. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, altı aylık enflasyon farkını ve nihai maaş artışını belirleyecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2026 döneminde en düşük memur maaşı yaklaşık 70 bin 224 TL seviyesinde hesaplanmıştı. Yalnızca kesinleşen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının uygulanması durumunda bu tutar yaklaşık 73 bin 735 TL’ye yükselecek.
Mevcut en düşük memur maaşı
70.224 TL
Yüzde 5 zam tutarı
3.511 TL
Yüzde 5 zam sonrası örnek maaş
73.735 TL
Bu tablo, mevcut maaş üzerinden yalnızca yüzde 5 artış uygulanarak hazırlanmış örnek hesaplamadır. Enflasyon farkı ve diğer maaş unsurları dahil değildir; kesin Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmemelidir.
ÖĞRETMEN, POLİS VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının Ocak 2027 maaşları da toplu sözleşme zammı ve oluşması hâlinde enflasyon farkına göre güncellenecek. Ancak meslek gruplarının maaşları derece, kademe, hizmet yılı, ek ödeme ve aile yardımı gibi unsurlara göre değiştiğinden, herkes için geçerli tek bir zamlı maaş tutarı vermek mümkün değil.
Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı, hesaplamanın bilinen kısmını oluşturuyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşması hâlinde oluşacak farkın eklenmesiyle öğretmen, polis ve hemşire maaşları için yeni tutarlar hesaplanabilecek.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2027 memur zammının kesinleşmesi için 2026 yılının son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TÜİK’in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte altı aylık toplam enflasyon ortaya çıkacak. Ardından yüzde 7’lik toplu sözleşme eşiğini aşan bölüm hesaplanarak yüzde 5’lik Ocak zammıyla birlikte değerlendirilecek.
Memurların alacağı nihai zam oranı ve zamlı maaşlar, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. O tarihe kadar açıklanan maaş tabloları, mevcut veriler üzerinden hazırlanan tahmin ve örnek hesaplamalar niteliğinde olacak.