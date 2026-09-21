MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM: 2026 Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile maaşlara yüzde kaç zam gelecek?

2027 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2027 zammı, ilgili grupların tabi olduğu hesaplama yöntemine göre belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor. Bu nedenle iki grup için aynı oranda artış yapılması zorunlu değil.

Ocak 2027 zammının kesin oranı, Aralık 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.