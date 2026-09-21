MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM: 2026 Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile maaşlara yüzde kaç zam gelecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklama milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını söyledi. Açıklamanın ardından 2027 Ocak memur ve emekli zammı hesaplaması yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin zam oranları, farklı hesaplama yöntemleriyle belirlenecek. Peki, emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, 2027 Ocak zammı yüzde kaç olacak? İşte memur ve emekli zammı 2027 Ocak hesaplaması...
2027 Ocak emekli ve memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını ifade etti. Bu açıklama, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının kapsamına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken bu oran üzerinden çeşitli zam senaryoları hesaplanıyor. Söz konusu hesaplamalar kesinleşmiş maaş zammı anlamına gelmiyor. Peki, Bakan Şimşek'in açıklamasına göre emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, 2027 Ocak zammı yüzde kaç olacak? İşte 2027 Ocak memur ve emekli maaş zammı tablosu...
BAKAN ŞİMŞEK'TEN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Eylül 2026 tarihinde Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda enflasyon, Orta Vadeli Program ve kamu çalışanlarıyla emeklilerin maaş artışları hakkında açıklamalar yapan Şimşek, ücretlerin enflasyon karşısındaki durumuna dikkat çekti.
Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını belirtti. Bakanın açıklaması, Ocak 2027 döneminde yapılacak maaş artışlarının enflasyonla bağlantılı olarak ele alınacağını gösterirken, belirli bir zam oranı veya kesin maaş tutarı açıklanmadı.
2027 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2027 zammı, ilgili grupların tabi olduğu hesaplama yöntemine göre belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor. Bu nedenle iki grup için aynı oranda artış yapılması zorunlu değil.
Ocak 2027 zammının kesin oranı, Aralık 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
OVP YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde Ocak 2027 maaş artışlarına yönelik çeşitli hesaplamalar yapılıyor.
Ancak yıl sonu enflasyon oranı ile altı aylık enflasyon oranı aynı değildir. Ocak zammı hesaplanırken 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun tamamı esas alınacağından, OVP tahmini üzerinden yapılan oranlar senaryo niteliği taşıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK 2027 ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı, 2026'nın Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.
Mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalar, kesin zam oranını ortaya koymuyor. Emeklilerin alacağı artış, yıl sonu enflasyon gerçekleşmesine göre netleşecek.
OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2027 emekli ve memur zammının kesinleşmesi için 2026 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte altı aylık oran ortaya çıkacak.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise altı aylık enflasyon oranı dikkate alınacak. Nihai zam oranları, resmi veriler ve ilgili hesaplamalar sonrasında netleşecek.