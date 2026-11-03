MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! 2027 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Zamlı polis, doktor, öğretmen, hemşire maaşı hesaplama
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammı için enflasyon verileri belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, zam hesaplamalarına ilişkin 5 farklı tahmin öne çıkıyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte maaş artışlarına ilişkin tablo biraz daha netleşti. Peki, en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları Ocak 2027'de kaç TL'ye çıkacak? İşte zam beklentileri ve merak edilen ayrıntılar...
Ocak 2027 maaş zammı için geri sayım sürerken yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin dikkati Ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı yeni veriler, yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkının hesaplanmasında önemli rol oynayacak. Maaş artışlarına yönelik 5 ayrı tahmin gündeme gelirken, milyonlarca kişi yeni yılda gelirlerinin ne kadar yükseleceğini araştırıyor. Peki, en düşük memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Öğretmen, polis ve doktorların Ocak 2027 maaşları ne kadar artacak? İşte zam hesaplamalarında öne çıkan senaryolar ve son gelişmeler...
EKİM ENFLASYONU İLE MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR
Memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zamda belirleyici olacak enflasyon verilerinin ilk 4ü belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84 ve Eylül'de yüzde 1,84 artan tüketici fiyatları, üç aylık dönemde toplam yüzde 5,57 yükseldi.
TUİK tarafından paylaşılan verilere göre Ekimde aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu. Böylelikle 4 aylık enflasyon toplamda 8,15 yükseldi.
Bilindiği üzere memur maaş zamları, toplu sözleşmeyle belirlenen artış oranına, 6 aylık enflasyonun toplu sözleşme zammını aşması durumunda oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. 2027 yılının ilk maaş artışı ise yılın son altı aylık enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak. Yeni zam oranı belirlenirken toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa varsa enflasyon farkı da eklenecek.
Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanması beklenirken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni maaşları da bu verilerin ardından netleşecek.
2027 OCAK ZAMMIYLA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağı, enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammına, gerekli koşulların oluşması halinde enflasyon farkı da eklenecek. Bu farkın hesaplanmasında, 2026'nın son altı aylık enflasyonunun önceki dönem için geçerli olan toplu sözleşme artışını ne kadar aştığı dikkate alınacak.
MEMUR ZAMMINDA 4 FARKLI HESAPLAMA
Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı henüz belli olmazken, en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayımı üzerinden farklı artış senaryoları hesaplandı. Buna göre olası zam oranlarının maaşlara yansıması şu şekilde:
- Yüzde 5 zam: 73.735 TL
- Yüzde 7 zam: 75.140 TL
- Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
- Yüzde 10 zam: 77.246 TL
Örnek hesaplamalarda yüzde 8,01'lik artışın gerçekleşmesi durumunda 70 bin 224 TL'lik maaşın yaklaşık 75 bin 849 TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu rakamlar kesinleşmiş maaş tutarlarını göstermiyor. Memurların alacağı net ücret; görev, derece, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere bağlı olarak farklılık gösterebilecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyonun yüzde 10,09 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, memur ve 4C kapsamındaki memur emeklileri için yüzde 2,89 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu senaryoya göre yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte ocak ayında uygulanacak toplam zam oranı yüzde 8,03'e çıkacak.
Söz konusu artışın gerçekleşmesi durumunda, halen 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 75 bin 863 TL'ye yükselecek. Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın 34 bin 58 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Ancak bu tutarlar, enflasyon beklentilerine dayanan tahmini rakamlardan oluşuyor. Kesin maaş artışları, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.