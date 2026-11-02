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        Haberler Bilgi MEMUR ZAMMI SON DURUM OCAK 2027: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor maaşı hesaplama...

        MEMUR ZAMMI SON DURUM OCAK 2027: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor maaşı hesaplama...

        2027 Ocak memur maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merak eden milyonlarca memur ve memur emeklisi, enflasyon rakamlarını yakından izliyor. TÜİK'in temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verileriyle zam hesabının ilk aşaması tamamlanırken, geriye kalan üç aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Öte yandan emeklilere yönelik refah payı ve taban aylık düzenlemesi de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2027 Ocak memur zammı ne zaman açıklanacak, en düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? Polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte yeni yıl öncesinde maaş zamlarına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, 2027 Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarıyla zam hesaplamasında ilk üç aylık tablo netleşti. Kesin artış oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri beklenirken, emeklilere yönelik refah payı ve taban aylık düzenlemesi de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2027 memur zammı ne zaman kesinleşecek? Ocak ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar artacak? İşte 2027 Ocak memur ve memur emeklisi maaş zammına ilişkin merak edilenler...

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        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. 2027 yılının ilk maaş artışı ise yılın son altı aylık enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak. Yeni zam oranı belirlenirken toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa varsa enflasyon farkı da eklenecek.

        Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanması beklenirken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni maaşları da bu verilerin ardından netleşecek.

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        ENFLASYON FARKININ NETLEŞMESİNE 3 AY KALDI

        Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zamda belirleyici olacak enflasyon verilerinin ilk üçü belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 artan tüketici fiyatları, üç aylık dönemde toplam yüzde 5,57 yükseldi.

        2027 Ocak ayında maaşlara enflasyon farkı yansıtılabilmesi için 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyonun yüzde 7'lik sınırı geçmesi gerekiyor. Zam hesabında artık ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler bekleniyor. Bu nedenle milyonlarca memur ve memur emeklisinin dikkati, TÜİK'in 3 Kasım Salı günü duyuracağı ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

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        2027 OCAK MEMUR ZAMMIYLA MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?

        Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağı, enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammına, gerekli koşulların oluşması halinde enflasyon farkı da eklenecek. Bu farkın hesaplanmasında, 2026'nın son altı aylık enflasyonunun önceki dönem için geçerli olan toplu sözleşme artışını ne kadar aştığı dikkate alınacak.

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        Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı henüz belli olmazken, en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayımı üzerinden farklı artış senaryoları hesaplandı. Buna göre olası zam oranlarının maaşlara yansıması şu şekilde:

        - Yüzde 5 zam: 73.735 TL

        - Yüzde 7 zam: 75.140 TL

        - Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL

        - Yüzde 10 zam: 77.246 TL

        Örnek hesaplamalarda yüzde 8,01'lik artışın gerçekleşmesi durumunda 70 bin 224 TL'lik maaşın yaklaşık 75 bin 849 TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu rakamlar kesinleşmiş maaş tutarlarını göstermiyor. Memurların alacağı net ücret; görev, derece, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere bağlı olarak farklılık gösterebilecek.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyonun yüzde 10,09 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, memur ve 4C kapsamındaki memur emeklileri için yüzde 2,89 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu senaryoya göre yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte ocak ayında uygulanacak toplam zam oranı yüzde 8,03'e çıkacak.

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        Söz konusu artışın gerçekleşmesi durumunda, halen 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 75 bin 863 TL'ye yükselecek. Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın 34 bin 58 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Ancak bu tutarlar, enflasyon beklentilerine dayanan tahmini rakamlardan oluşuyor. Kesin maaş artışları, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

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        2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

        Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam, toplu sözleşme artışı ve varsa enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek. Yeni yılın ilk altı ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına, 2026'nın Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyonun ilgili dönem için belirlenen artış oranını aşması halinde ek fark yansıtılacak.

        Bu nedenle yıl sonuna yönelik enflasyon tahminleriyle yapılan maaş hesaplamaları şimdilik olası senaryoları gösteriyor. Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.

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