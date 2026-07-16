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        Haberler Bilgi Gündem MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Mevlid Kandili hangi ayda?

        MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Mevlid Kandili hangi ayda?

        İslam dünyasında Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun yıl dönümü olarak büyük bir manevi coşkuyla karşılanan Mevlid Kandili, hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci gecesinde idrak ediliyor. Müslümanların dua, ibadet ve salavatlarla geçirdiği bu mübarek gecenin 2026 yılındaki tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dinî günler takvimiyle belli oldu. Peki, Mevlid Kandili 2026 yılında hangi güne denk geliyor ve hangi ayda idrak edilecek? İşte Mevlid Kandili tarihine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olarak idrak edilen Mevlid Kandili, İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip bulunuyor. Hicrî takvimde Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine denk gelen bu özel zaman dilimi, dualar, salavatlar ve ibadetlerle değerlendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dinî günler takvimiyle birlikte kandilin hangi tarihte kutlanacağı da netleşti. Peki, Mevlid Kandili 2026’da ne zaman ve hangi ayın hangi gününe denk geliyor? İşte detaylar haberimizde…

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        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

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        MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

        Mevlid, sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelir. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

        Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

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        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

        Mısır’da Şiî Fâtımî Devleti kurulunca, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) doğum yıl dönümü Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmen kutlanmaya başlanmıştır. Bunun yanında Hz. Ali, Fâtıma, Hasan, Hüseyin (r.a.) ve o günkü halifenin mevlidleriyle (mevâlid-i sitte) Receb, Şâban ve Ramazan aylarındaki kandiller, Ramazan ve Kurban bayramlarıyla diğer bazı kutlamalar bu dönemde zengin bir şölen geleneği oluşturmuştur.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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