MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet ile Mevlid Kandili hangi ayda?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olarak idrak edilen Mevlid Kandili, İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip bulunuyor. Hicrî takvimde Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine denk gelen bu özel zaman dilimi, dualar, salavatlar ve ibadetlerle değerlendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dinî günler takvimiyle birlikte kandilin hangi tarihte kutlanacağı da netleşti. Peki, Mevlid Kandili 2026’da ne zaman ve hangi ayın hangi gününe denk geliyor? İşte detaylar haberimizde…