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        Haberler Bilgi Spor Serie A'da Milano derbisi! Milan - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Serie A'da Milano derbisi! Milan - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        İtalya Serie A'da Milano derbisinde Milan ile Inter karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ezeli rakip, San Siro Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesinde yer alan Inter, deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Milan ise taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor. Derbi öncesinde futbolseverler Milan - Inter mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisini arşatırmayı sürdürüyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milan - Inter maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Milan - Inter karşılaşması, İtalya futbolunun en önemli rekabetlerinden birine sahne olacak. Inter, sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla zirvede bulunurken Milan da üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milan - Inter derbisi izle bilgisi ve iki takımın muhtmel 11'i...

        2

        MİLAN - INTER MAÇI NE ZAMAN?

        Milan ile Inter arasındaki Serie A 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak.

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        MİLAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Milan - Inter karşılaşması Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın için ilgili platformların abonelik ve erişim koşullarını kontrol edebilecek.

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        MİLAN - INTER CANLI İZLE EKRANI

        Milano derbisini canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport 2 televizyon kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden takip edebilecek. Yayına platformların resmî internet sitesi ve uygulamaları aracılığıyla erişilebilecek. Maçın canlı skorunu ve karşılaşma sırasında yaşanan önemli gelişmeleri spor haberleri ve canlı skor ekranlarından takip etmek de mümkün olacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Modric, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

        Inter: J. Martinez; Akanji, Bastoni, Augusto; Diouf, Barella, Calhanolglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

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