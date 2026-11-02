Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Milan - Inter karşılaşması, İtalya futbolunun en önemli rekabetlerinden birine sahne olacak. Inter, sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla zirvede bulunurken Milan da üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milan - Inter derbisi izle bilgisi ve iki takımın muhtmel 11'i...