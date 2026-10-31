Kulüp futboluna verilecek aranın ardından milli takımlar uluslararası karşılaşmalar için sahaya çıkacak. Kasım ayındaki milli maç döneminde Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki önemli sınav verecek. İlk karşılaşmada Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak olan milliler, ardından Fransa deplasmanına gidecek. Türkiye'nin grup aşamasındaki son iki karşılaşması, üst sıralardaki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Peki, kasım milli ara hangi gün başlayacak? İşte milli takımın maç takvimi...