Milli ara ne zaman? Türkiye - Belçika maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı
Futbolda gözler kasım ayında oynanacak milli maçlara çevrildi. Süper Lig ve Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, A Milli Takım karşılaşmaları nedeniyle lig programına kısa bir ara verecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kasım ayında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son maçlarında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milli maç takviminin açıklanmasının ardından futbolseverler ara tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek, A Milli Takım'ın maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte kasım 2026 milli ara tarihleri ve UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı...
Kulüp futboluna verilecek aranın ardından milli takımlar uluslararası karşılaşmalar için sahaya çıkacak. Kasım ayındaki milli maç döneminde Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki önemli sınav verecek. İlk karşılaşmada Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak olan milliler, ardından Fransa deplasmanına gidecek. Türkiye'nin grup aşamasındaki son iki karşılaşması, üst sıralardaki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Peki, kasım milli ara hangi gün başlayacak? İşte milli takımın maç takvimi...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılının son milli maç arası 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında kulüp karşılaşmalarına ara verilecek ve milli takımlar resmi müsabakalarını oynayacak.
Süper Lig'de mücadele eden takımlar da milli maçlar nedeniyle oyuncularını milli takımlara gönderecek. Kasım ayındaki ara, özellikle UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle futbol gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Kasım 2026 milli ara dönemi 17 Kasım Salı günü sona erecek. Milli takımların karşılaşmalarını tamamlamasının ardından kulüp futbolunda lig heyecanı yeniden başlayacak.
Süper Lig'de takımlar, milli aranın ardından lig programındaki maçlarına kaldığı yerden devam edecek.
A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta kasım ayında iki karşılaşma oynayacak. TFF tarafından açıklanan maç programı şöyle:
Tarih Karşılaşma Saat
12 Kasım 2026 Perşembe Türkiye - Belçika 20.00
15 Kasım 2026 Pazar Fransa - Türkiye 22.45
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, kasım ayındaki ikinci ve grup aşamasındaki son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Fransa - Türkiye mücadelesi 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup mücadelesini tamamlamayı hedefleyecek.