Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli ara ne zaman? Türkiye - Belçika maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı

        Milli ara ne zaman? Türkiye - Belçika maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı

        Futbolda gözler kasım ayında oynanacak milli maçlara çevrildi. Süper Lig ve Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, A Milli Takım karşılaşmaları nedeniyle lig programına kısa bir ara verecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kasım ayında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son maçlarında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milli maç takviminin açıklanmasının ardından futbolseverler ara tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek, A Milli Takım'ın maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte kasım 2026 milli ara tarihleri ve UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kulüp futboluna verilecek aranın ardından milli takımlar uluslararası karşılaşmalar için sahaya çıkacak. Kasım ayındaki milli maç döneminde Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki önemli sınav verecek. İlk karşılaşmada Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak olan milliler, ardından Fransa deplasmanına gidecek. Türkiye'nin grup aşamasındaki son iki karşılaşması, üst sıralardaki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Peki, kasım milli ara hangi gün başlayacak? İşte milli takımın maç takvimi...

        2

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 yılının son milli maç arası 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında kulüp karşılaşmalarına ara verilecek ve milli takımlar resmi müsabakalarını oynayacak.

        Süper Lig'de mücadele eden takımlar da milli maçlar nedeniyle oyuncularını milli takımlara gönderecek. Kasım ayındaki ara, özellikle UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle futbol gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.

        3

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

        Kasım 2026 milli ara dönemi 17 Kasım Salı günü sona erecek. Milli takımların karşılaşmalarını tamamlamasının ardından kulüp futbolunda lig heyecanı yeniden başlayacak.

        Süper Lig'de takımlar, milli aranın ardından lig programındaki maçlarına kaldığı yerden devam edecek.

        4

        A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta kasım ayında iki karşılaşma oynayacak. TFF tarafından açıklanan maç programı şöyle:

        Tarih Karşılaşma Saat

        12 Kasım 2026 Perşembe Türkiye - Belçika 20.00

        15 Kasım 2026 Pazar Fransa - Türkiye 22.45

        5

        TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

        6

        FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye, kasım ayındaki ikinci ve grup aşamasındaki son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Fransa - Türkiye mücadelesi 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

        Ay-yıldızlı ekip, zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup mücadelesini tamamlamayı hedefleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti

        Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

        #Milli ara
        #UEFA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş