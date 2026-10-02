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        Haberler Bilgi MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

        MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar belli oldu! 2 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün en çok merak edilen mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanına çıkacak. Belçika - Türkiye mücadelesi başta olmak üzere günün diğer maçlarının başlama saatleri ve yayın bilgilerini derledik. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye'nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Ekim 2026 maç programı ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        1

        Futbolda milli maç heyecanı devam ediyor. Bu sebeple bugünkü maçlar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2 Ekim Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverlerin gözü ise Belçika ile Türkiye’nin karşı karşıya geleceği mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında detaylar…

        2

        BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

        Belçika - Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

        3

        BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?

        Bugün basketbolseverleri de birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. 2 Ekim 2026 Cuma günü EuroLeague'de 6 maç oynanırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de bir mücadele yapılacak. Günün öne çıkan karşılaşmalarında Beşiktaş, Barcelona'yı konuk ederken Fenerbahçe Beko ise Dubai Basketball ile karşı karşıya gelecek.

        4

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Uluslar Ligi

        17.00 | Kazakistan - Moldova

        19.00 | Güney Kıbrıs - Ermenistan

        19.00 | Letonya - Karadağ

        21.45 | Polonya - Romanya ((S Sport Plus)

        21.45 | Faroe Adaları - Slovakya

        5

        21.45 | Belçika - Türkiye (ATV)

        21.45 | Macaristan - Gürcistan (S Sport Plus)

        21.45 | Bosna Hersek - İsveç (A Para)

        21.45 | Fransa - İtalya (A Spor)

        21.45 | Ukrayna - Kuzey İrlanda

        6

        LaLiga 2

        21.30 | CD Eldense - Real Oviedo

        7

        Hazırlık maçı

        17.30 | Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray (Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus)

        8

        EuroLeague

        20.00 | Beşiktaş - Barcelona (S Sport 2, S Sport Plus)

        20.45 | Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball (S Sport, S Sport Plus)

        21.00 | Bayern Münih - Partizan

        21.00 | ASVEL - Valencia Basket

        21.15 | Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

        21.30 | Baskonia - Olimpia Milano

        9

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        19.00 | Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic

        10
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