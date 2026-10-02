MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar belli oldu! 2 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün en çok merak edilen mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanına çıkacak. Belçika - Türkiye mücadelesi başta olmak üzere günün diğer maçlarının başlama saatleri ve yayın bilgilerini derledik. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye'nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Ekim 2026 maç programı ve yayın bilgileri...
Futbolda milli maç heyecanı devam ediyor. Bu sebeple bugünkü maçlar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2 Ekim Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverlerin gözü ise Belçika ile Türkiye’nin karşı karşıya geleceği mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında detaylar…
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.
Belçika - Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?
Bugün basketbolseverleri de birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. 2 Ekim 2026 Cuma günü EuroLeague'de 6 maç oynanırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de bir mücadele yapılacak. Günün öne çıkan karşılaşmalarında Beşiktaş, Barcelona'yı konuk ederken Fenerbahçe Beko ise Dubai Basketball ile karşı karşıya gelecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi
17.00 | Kazakistan - Moldova
19.00 | Güney Kıbrıs - Ermenistan
19.00 | Letonya - Karadağ
21.45 | Polonya - Romanya ((S Sport Plus)
21.45 | Faroe Adaları - Slovakya
21.45 | Belçika - Türkiye (ATV)
21.45 | Macaristan - Gürcistan (S Sport Plus)
21.45 | Bosna Hersek - İsveç (A Para)
21.45 | Fransa - İtalya (A Spor)
21.45 | Ukrayna - Kuzey İrlanda
LaLiga 2
21.30 | CD Eldense - Real Oviedo
Hazırlık maçı
17.30 | Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray (Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus)
EuroLeague
20.00 | Beşiktaş - Barcelona (S Sport 2, S Sport Plus)
20.45 | Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball (S Sport, S Sport Plus)
21.00 | Bayern Münih - Partizan
21.00 | ASVEL - Valencia Basket
21.15 | Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
21.30 | Baskonia - Olimpia Milano
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 | Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic