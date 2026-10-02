MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolda milli maç heyecanı devam ediyor. Bu sebeple bugünkü maçlar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2 Ekim Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverlerin gözü ise Belçika ile Türkiye’nin karşı karşıya geleceği mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 2 Ekim 2026 maç programı ile bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında detaylar…