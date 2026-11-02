Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: Bu işlemi yapmayanların sosyal medya hesapları kapatılacak!
Türkiye'de çocukların dijital güvenliği için yeni dönem başladı. 15 yaş altı için sosyal medya yasağı gelirken, mevcut hesaplar için e-Devlet üzerinden yaş doğrulama şartı getirildi. Belirtilen tarihe kadar işlemi yapmayanların hesapları kapatılacak. İşte tüm detaylar...
Dijital dünyada kartları yeniden dağıtan yeni yönetmelik resmen yürürlüğe girdi. Çocukların internet ortamında korunması amacıyla sosyal medya platformlarına sıkı yaş şartı getirilirken, 15 yaşından küçüklerin hesap açması tamamen engellendi. Mevcut hesapların da kaderini belirleyecek olan e-Devlet destekli yaş doğrulama süreci başlarken, işlemi yapmayan kullanıcıları ise hesap kapatma yaptırımı bekliyor.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA HESABI YASAĞI
Yönetmeliğe göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu kapsamda 15 yaşından küçük kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. Mevcut hesaplarda ise yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına girmemiş kullanıcılar ise yaş doğrulamasının ardından çocuklara yönelik özel güvenlik ve gizlilik kuralları kapsamında sosyal medya hizmetlerinden yararlanabilecek.
15-18 YAŞ ARASI KULLANICILARA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ?
Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanacak. Buna göre çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplardan canlı yayın açılamayacak ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek.
Çocukların ekran başında geçirdiği süreyi ve dijital ortamdaki riskleri azaltmayı amaçlayan düzenleme kapsamında sonsuz kaydırma gibi bağımlılığı artırabilecek özelliklere de izin verilmeyecek.
Ayrıca çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj gönderilebilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.
SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILACAK?
Yaş doğrulama işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital belirteç aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kullanıcı, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının ilgili hizmetinden yaş doğrulama belirteci oluşturacak ve bu belirteci hesap açmak istediği sosyal medya platformuna iletecek.
Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Bu sistemde sosyal medya şirketleriyle kimlik ve kişisel bilgiler paylaşılmayacak. Platformlara yalnızca kullanıcının 15 ve 18 yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilecek.
Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışında yapılmayacak. Platformlar, hizmetin devam ettiği süreçte de kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını kontrol edebilecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük biri tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde hesap geçici olarak askıya alınarak kullanıcı yeniden yaş doğrulamasına yönlendirilebilecek.
MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI NE ZAMAN KAPATILACAK?
Yeni düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına mevcut hesapların doğrulanması ve sisteme uyum sağlanması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.
Bu tarihten sonra yaş doğrulama sisteminin uygulanmasıyla 15 yaşını doldurmamış olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Yeni açılacak hesaplarda ise yaş doğrulaması zorunlu olacak.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDAN SAHTE MESAJ UYARISI
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresinin veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği belirtildi. Sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimler ve yetkili kurumların duyuruları dışındaki mesajlara itibar edilmemesi istendi.
Vatandaşların sahte bağlantılara tıklamaması, e-Devlet şifrelerini, SMS doğrulama kodlarını, banka ve kredi kartı bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiği vurgulandı. Telefon, mesaj veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret ya da kişisel bilgi isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.