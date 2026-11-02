Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: Bu işlemi yapmayanların sosyal medya hesapları kapatılacak!

Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışında yapılmayacak. Platformlar, hizmetin devam ettiği süreçte de kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını kontrol edebilecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük biri tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde hesap geçici olarak askıya alınarak kullanıcı yeniden yaş doğrulamasına yönlendirilebilecek.