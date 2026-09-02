Motorinden sonra LPG’ye zam bekleniyor! 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE 3,60 ZAM GELMİŞTİ

Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayından itibaren pompa fiyatlarına yeniden yansıtıldı. Motorinde ÖTV, Eylülde 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlandı. ÖTV'nin yüzde 20'si kadar, yani 60 kuruş da KDV alındı.

Sonuç olarak motorinin litre fiyatına 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren 3 lirası ÖTV, 60 kuruşu KDV olmak üzere 3,60 TL zam geldi.