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        Haberler Bilgi Motorinden sonra LPG’ye zam bekleniyor! 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Motorinden sonra LPG’ye zam bekleniyor! 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayı itibarıyla aşamalı olarak fiyatlara yansıtılmaya başlanırken motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarına uygulanan vergi zammının ardından bu kez LPG'ye zam bekleniyor. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:24 Güncelleme:
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        Son dakika akaryakıt zammı haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Motorine uygulanan ÖTV ve KDV zammının ardından araç sahiplerini üzecek kötü haber geldi. Motorin fiyatına gelen 3,60 TL’lik akaryakıt zammının ardından bu kez LPG fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam bekleniyor. LPG zammının ardından litre fiyatının İstanbul’da 34,58 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Peki, LPG’ye zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne kadar artacak? İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba akaryakıt zammı ile güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları…

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        MOTORİNE 3,60 ZAM GELMİŞTİ

        Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayından itibaren pompa fiyatlarına yeniden yansıtıldı. Motorinde ÖTV, Eylülde 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlandı. ÖTV'nin yüzde 20'si kadar, yani 60 kuruş da KDV alındı.

        Sonuç olarak motorinin litre fiyatına 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren 3 lirası ÖTV, 60 kuruşu KDV olmak üzere 3,60 TL zam geldi.

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        MOTORİN 82,49 TL’YE YÜKSELDİ

        Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 81,08 TL'ye, Ankara'da 82,49 TL'ye, İzmir'de ise 82,47 TL'ye yükseldi.

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        LPG FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre LPG (otogaz) litre fiyatına 1,07 ila 1,11 lira arasında artış bekleniyor. Olası LPG zammının gerçekleşmesi durumunda İstanbul’da ortalama LPG fiyatının 34,58 liraya yükselmesi öngörülüyor. LPG zammının 2 Eylül gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

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        LPG ZAMMI SONRASI GÜNCEL OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        LPG’ye beklenen akaryakıt zammının uygulanmasının ardından LPG litre fiyatının İstanbul’da 34,58 liraya yükselmesi bekleniyor.

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        2 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 74.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 81.10 TL

        LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 74.21 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.96 TL

        LPG litre fiyatı: 33.19 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 75.33 TL

        Motorin litre fiyatı: 82.22 TL

        LPG litre fiyatı: 33.89 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 75.62 TL

        Motorin litre fiyatı: 82.49 TL

        LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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