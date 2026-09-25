Motorine 5,57 lira indirim! 25 Eylül 2026 Cuma Akaryakıt indirimi sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt tabelaları motorin indirimiyle yeniden değişti. 24 Eylül Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olan 5,57 TL'lik indirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90 TL seviyesine geriledi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, akaryakıt indirimi sonrası il il güncel fiyatlar...