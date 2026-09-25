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        Haberler Bilgi Motorine 5,57 lira indirim! 25 Eylül 2026 Cuma Akaryakıt indirimi sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Motorine 5,57 lira indirim! 25 Eylül 2026 Cuma Akaryakıt indirimi sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatlarında 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla yeni tarife pompaya yansıdı. Motorin litre fiyatında 5,57 TL'lik indirim uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Akaryakıt indirimi sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar belli oldu. İşte, 25 Eylül 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:54 Güncelleme:
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        Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt tabelaları motorin indirimiyle yeniden değişti. 24 Eylül Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olan 5,57 TL'lik indirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90 TL seviyesine geriledi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, akaryakıt indirimi sonrası il il güncel fiyatlar...

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        MOTORİNE 5,57 TL İNDİRİM GELDİ

        24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarında 5,57 TL'lik indirim uygulandı. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan indirim sonrası motorin litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden şekillendi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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        İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası'na göre farklılık gösteriyor.

        İstanbul Avrupa Yakası:

        * Benzin: 80,40 TL

        * Motorin: 90,90 TL

        * LPG: 34,99 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası:

        * Benzin: 80,30 TL

        * Motorin: 90,70 TL

        * LPG: 34,40 TL

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        ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

        Başkent Ankara'da 24 Eylül 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

        * Benzin: 81,40 TL

        * Motorin: 92 TL

        * LPG: 35,09 TL

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        İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

        İzmir'de 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla akaryakıt tabelalarında yer alan fiyatlar şöyle:

        * Benzin: 81,70 TL

        * Motorin: 92,30 TL

        * LPG: 34,99 TL

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        BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR?

        Brent petrol fiyatı 24 Eylül Perşembe günü düşüş göstererek varil başına 102,13 dolara geriledi.

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        #benzin
        #LPG
        #motorin
        #AKARYAKIT ZAMMI
        #benzin fiyatları
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