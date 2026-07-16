MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? Temmuz 2026 MTV ödeme nasıl, nereden yapılır?
Araç sahiplerinin gündeminde yine yılın en çok konuşulan başlıklarından biri var. Ödemeler yaklaşırken birçok kişi tarihleri ve detayları araştırmaya başladı. Son gün yaklaşırken gecikme yaşamamak adına süreci yakından takip etmekte fayda var. Peki, MTV ödemeleri son gün ne zaman? Temmuz 2026 MTV ödeme nasıl, nereden yapılır? Ayrıntılar haberimizde.
Araç sahiplerinin gündeminde yine yılın en çok konuşulan başlıklarından biri var. Ödemeler yaklaşırken birçok kişi tarihleri ve detayları araştırmaya başladı. Son gün yaklaşırken gecikme yaşamamak adına süreci yakından takip etmekte fayda var. Peki, MTV ödemeleri son gün ne zaman? Temmuz 2026 MTV ödeme nasıl, nereden yapılır? Ayrıntılar haberimizde.
MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmektedir.
İlk taksit ödemeleri 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.
MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, farklı kanallar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre ödemeler;
* İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden kredi veya banka kartıyla,
* e-Devlet sistemi aracılığıyla güvenli ödeme yöntemiyle,
* Anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden,
* PTT şubelerinden,
* Vergi dairelerinin veznelerinden nakit ya da kartla yapılabilmektedir.