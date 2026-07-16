MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? Temmuz 2026 MTV ödeme nasıl, nereden yapılır?

Araç sahiplerinin gündeminde yine yılın en çok konuşulan başlıklarından biri var. Ödemeler yaklaşırken birçok kişi tarihleri ve detayları araştırmaya başladı. Son gün yaklaşırken gecikme yaşamamak adına süreci yakından takip etmekte fayda var. Peki, MTV ödemeleri son gün ne zaman? Temmuz 2026 MTV ödeme nasıl, nereden yapılır? Ayrıntılar haberimizde.