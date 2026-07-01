MTV SON ÖDEME TARİHİ | Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? MTV 2. taksit ödemesi ne kadar?

MTV 2.TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları; aracın türü (otomobil, motosiklet ya da ticari araç), motor hacmi, ilk tescil yılı ve belirlenen matrah değerine göre farklılık göstermektedir. Özellikle 2018 yılı öncesi ve sonrası için uygulanan sistem değişikliği, vergi hesaplamasında önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. 2026 yılı tarifesine göre ise yılın başında ödenen ilk taksit ile temmuz ayında tahsil edilen ikinci taksit tutarı eşit olup, araç sahipleri aynı miktarı iki dönem halinde ödemektedir. Bu nedenle sürücülerin kendi araçlarına ait vergi dilimini kontrol ederek ödeme planlarını buna göre yapmaları önem taşımaktadır.