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        Haberler Bilgi Spor Napoli - Arsenal maçı izle: Napoli - Arsenal maçı hangi kanalda?

        Napoli - Arsenal maçı izle: Napoli - Arsenal maçı hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Napoli - Arsenal karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler maç öncesinde Napoli - Arsenal maçı canlı izle, Napoli - Arsenal maçı başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Napoli, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi Arsenal karşısında galip gelip Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Arsenal ise zorlu deplasmanda kazanarak lige 3 almanın hesaplarını yapıyor. Peki Napoli - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Napoli - Arsenal maçı başlama saati ve canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        1

        Napoli ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İtalya'daki kritik mücadele öncesinde futbolseverler özellikle Napoli - Arsenal maçı canlı izle aramasına yoğunlaşmış durumda. Napoli, sahasında Arsenal'i mağlup ederek Avrupa macerasına üç puanla başlamak isterken İngiliz ekibi de deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Napoli - Arsenal maçının başlama saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı da karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Napoli - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Napoli - Arsenal maçı canlı izle bilgisi...

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        NAPOLİ - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Napoli - Arsenal maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        NAPOLİ - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor 2 canlı şifreli olarak yayınlanacak.

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        NAPOLİ - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

        Napoli - Arsenal maçı canlı izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalını araştırıyor. Mücadele Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Napoli - Arsenal maçı canlı izle seçeneği için karşılaşmanın resmi yayıncısı üzerinden takip sağlanabilecek. Maçın başlamasıyla birlikte iki takımın Şampiyonlar Ligi mücadelesi futbolseverlerle buluşacak.

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        NAPOLİ - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Napoli: Meret, Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Politano, Hojlund, Santos

        Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz

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        #Arsenal
        #Napoli
        #Şampiyonlar Ligi maçı
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