Napoli ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İtalya'daki kritik mücadele öncesinde futbolseverler özellikle Napoli - Arsenal maçı canlı izle aramasına yoğunlaşmış durumda. Napoli, sahasında Arsenal'i mağlup ederek Avrupa macerasına üç puanla başlamak isterken İngiliz ekibi de deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Napoli - Arsenal maçının başlama saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı da karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Napoli - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Napoli - Arsenal maçı canlı izle bilgisi...