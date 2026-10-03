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        Haberler Bilgi YENİ NETFLİX TÜRKİYE FİYATLARI 2026: Yüzde 30’u aşan zam yapıldı! Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart ve Premium paket kaç TL?

        YENİ NETFLİX TÜRKİYE FİYATLARI 2026: Yüzde 30’u aşan zam yapıldı! Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart ve Premium paket kaç TL?

        Netflix Türkiye abonelik ücretleri değişti. Dijital yayın platformu, Türkiye'deki Temel, Standart ve Premium paketlerine yüzde 30'un üzerinde zam yaptı. Yeni tarifeyle birlikte en düşük abonelik ücreti 259,99 TL'ye yükseldi. Peki Netflix abonelik ücretleri ne kadar oldu, hangi paket kaç TL? İşte 2026 Netflix Türkiye fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 17:57 Güncelleme:
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        Netflix Türkiye abonelik fiyatları zamlandı. Film, dizi ve diğer içeriklere erişim sağlayan dijital yayın platformunun Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı abonelik paketinin aylık ücretleri yeniden belirlendi. Yüzde 30’u aşan zam sonrası Netflix kullanıcılarının ödeyeceği yeni tutarlar merak konusu oldu. Peki güncel Netflix Türkiye fiyatları ne kadar, Temel, Standart ve Premium paket kaç TL? İşte 2026 Netflix Türkiye abonelik ücretleri...

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        NETFLİX TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETLERİ ZAMLANDI

        Netflix, Türkiye’de sunduğu abonelik paketlerinin aylık ücretlerinde değişikliğe gitti. Dijital yayın platformu, Temel, Standart ve Premium abonelik paketlerine yüzde 30’un üzerinde zam yaptı.

        Yeni fiyat tarifesiyle birlikte Netflix’in Türkiye’deki en düşük abonelik ücreti 259,99 TL’ye, en yüksek abonelik ücreti ise 499,99 TL’ye yükseldi.

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        NETFLİX TÜRKİYE ABONELİK FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Netflix’in en düşük fiyatlı paketi olan Temel planın aylık ücreti 189,99 TL’den 259,99 TL’ye, Standart planının aylık ücreti ise 289,99 TL’den 389,99 TL’ye yükseldi.

        Platformun en yüksek fiyatlı abonelik seçeneği Premium planın aylık ücreti ise 379,99 TL’den 499,99 TL’ye çıkarıldı.

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        NETFLİX FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

        Yeni fiyatlarla birlikte paketlerdeki artış tutarı 70 TL ile 120 TL arasında değişti. Oransal olarak en yüksek artış Temel pakette gerçekleşti.

        Temel planın fiyatı yaklaşık yüzde 36,8 artarken, Standart plandaki artış yüzde 34,5, Premium plandaki artış ise yüzde 31,6 oldu.

        Temel: 70 TL zam

        Standart: 100 TL zam

        Premium: 120 TL zam

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        İŞTE PAKET PAKET GÜNCEL NETFLİX FİYATLARI

        Netflix Türkiye'nin Temel, Standart ve Premium paketlerinin güncel fiyatları şöyle:

        Paket: Temel

        Eski fiyat: 189,99 TL

        Yeni fiyat: 259,99 TL

        Paket: Standart

        Eski fiyat: 289,99 TL

        Yeni fiyat: 389,99 TL

        Paket: Premium

        Eski fiyat: 379,99 TL

        Yeni fiyat: 499,99 TL

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