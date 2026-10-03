YENİ NETFLİX TÜRKİYE FİYATLARI 2026: Yüzde 30’u aşan zam yapıldı! Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart ve Premium paket kaç TL?

Netflix Türkiye abonelik fiyatları zamlandı. Film, dizi ve diğer içeriklere erişim sağlayan dijital yayın platformunun Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı abonelik paketinin aylık ücretleri yeniden belirlendi. Yüzde 30’u aşan zam sonrası Netflix kullanıcılarının ödeyeceği yeni tutarlar merak konusu oldu. Peki güncel Netflix Türkiye fiyatları ne kadar, Temel, Standart ve Premium paket kaç TL? İşte 2026 Netflix Türkiye abonelik ücretleri...