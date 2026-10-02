BİM’in Ekim ayının ilk günlerine özel hazırladığı yeni aktüel kataloglar belli oldu. 2 Ekim Cuma günü raflara çıkacak ürünlerin ardından, 4 Ekim Pazar günü için de farklı kategorilerde çok sayıda fırsat müşterilerle buluşacak. Pazar günkü katalogda çeyiz setinden mikrodalga fırına, XL çay makinesinden mega blender sete, buharlı ütüden Türk kahve makinesine kadar ev yaşamına yönelik birçok ürün öne çıkıyor. İşte BİM’in 4 Ekim Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin detaylı listesi...