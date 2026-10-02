NEVRESİM SETLERİ BUGÜN RAFLARDA! BİM 2-4 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Oyuncak Mutfak Seti, Şömine Görünümlü Isıtıcı, Çeyiz seti ve daha fazlası...
BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları raflarda yerini alıyor. Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri farklı ürün gruplarını müşterileriyle buluşturan BİM, Ekim ayının ilk kampanya döneminde de geniş bir ürün seçkisi hazırladı. Yeni katalogda mutfak ve sofra ürünleri öne çıkarken, 24 parçalık porselen yemek takımı, 30 parçalık çatal-kaşık-bıçak seti, yaprak desenli cam tabak çeşitleri ve rimli kahve fincan takımı dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. İşte BİM 2-4 Ekim aktüel katalogları ile raflarında satışa çıkacak ürünlerin ayrıntılı listesi...
BİM’in Ekim ayının ilk günlerine özel hazırladığı yeni aktüel kataloglar belli oldu. 2 Ekim Cuma günü raflara çıkacak ürünlerin ardından, 4 Ekim Pazar günü için de farklı kategorilerde çok sayıda fırsat müşterilerle buluşacak. Pazar günkü katalogda çeyiz setinden mikrodalga fırına, XL çay makinesinden mega blender sete, buharlı ütüden Türk kahve makinesine kadar ev yaşamına yönelik birçok ürün öne çıkıyor. İşte BİM’in 4 Ekim Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin detaylı listesi...
BİM 29 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL
Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL
Pınar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g 299 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 369 TL
Karper Yarım Yağlı Üçgen Peynir 16x12,5 g 79 TL
İçim Labne 3x180 g 179 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 139 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 g 69 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 g 145 TL
İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89 TL
Pınar Laktozsuz Süt 1 L 57 TL
Yörsan %3 Yağlı Süt 1 L 57,50 TL
Danone Süprix Toy Story Meyveli Yoğurt 90 g 42,50 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 99 TL
Pınar Hindi Salam 1000 g 169 TL
Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 65 TL
İçim Fit Proteinli Kahveli Süt 400 ml 59 TL
İçim Ayran 200 ml 11 TL
Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 52,50 TL
Tikveşli %18 Yağlı Krema 500 ml 109 TL
Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 g 199 TL
Namet Dana Döner 450 g 349 TL
Gedik Piliç Döner 1000 g 269 TL
Tatlı Bey Peynir Helvası 150 g 45,50 TL
Süsse Kakaolu Pötibör Bisküvi 525 g 49 TL
Daphne Beyaz Pul Çikolata 200 g 99 TL
Dr. Oetker Pasta Kreması 129 g 59 TL
Dr. Oetker Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri 29,50 TL
Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g 27,50 TL
Dr. Oetker Krem Şanti 216 g & Pudra Şekeri 150 g Set 109 TL
Dr. Oetker 3'lü Puding 99 TL
Dr. Oetker Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g 35 TL
Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 g 89 TL
Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 5x15 g 29,50 TL
Dr. Oetker Bitter Çikolatalı Sos 122 g 49 TL
Dr. Oetker Kakao 2x25 g 52 TL
Dr. Oetker 2'li Jelatin 6 g 23,50 TL
Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 g 23,50 TL
Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 20'li 49 TL
Dr. Oetker Şekerli Vanilin 20'li 36 TL
Orkide Mısır Yağı 5 L 469 TL
Yörsan Tereyağı 700 g 389 TL
Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 69,50 TL
Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml 57,50 TL
CC Sade Mozaik Pasta Bisküvisi 300 g 39 TL
Baysan Pasta Tabanı Keki 320 g 69 TL
Daphne Beyaz / Bitter Kuvertür Çikolata 200 g 99 TL
M&M's Minis Sütlü Çikolatalı Draje 20 g 19 TL
Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL
Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL
Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3'ü 1 Arada / 2'si 1 Arada) 189 TL
Abdullah Efendi Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 100 g 49,50 TL
Cafe Crown Karışım Kahve Çeşitleri 6x21,5 g 69,50 TL
Nescafe Çözünebilir Kahve Klasik 200 g 279 TL
Moliendo Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g 185 TL
Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 625 g 179 TL
Jacobs Filtre Kahve 200 g 249 TL
Vip Soğuk Kahve Karamel Macchiato 250 ml 39,50 TL
Cafe Crown Kırmızı Meyve & Vanilya Aromalı Ube Latte 8 g 19,50 TL
Kınık Kahve Karamel Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 72,50 TL
Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 149 TL
Miskos Vanilya Aromalı Gofret 1 kg 129 TL
Eti Petit Beurre Muzlu Kremalı Kakaolu Bisküvi 270 g 44,75 TL
Güllüoğlu Antep Fıstıklı Baklava 80 g 99 TL
Bounty Sütlü Çikolata ve Hindistan Cevizli Yumuşak Kurabiye 180 g 99 TL
Bonbon Şeker Çeşitleri (Milky Candy / Coffe Black) 350 g 79 TL
Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 g 24,50 TL
Milka Tuzlu Karamel ve Bademli Sütlü Çikolata 190 g 145 TL
Aşhane Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 79 TL
Cino Bar Çeşitleri 25 g 6,50 TL
Fellas Protein Bar 50 g 79,50 TL
Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 52,50 TL
Miss Süper İkili (Soda 500 g + Arap Sabunu 1 L) 129 TL
Sleepy Petcare Evcil Hayvan Temizleme Havlusu 60'lı 39 TL
Nicky Kedi Kumu 10 L 179 TL
Bestpet Yaş Kedi Maması Konserve 85 g 25 TL
Whiskas Kuru Kedi Maması 1,4 kg 275 TL
Smiley World Silindir Kutu Mendil 69 TL
Dreamies Kedi Ödül Maması Çeşitleri 60 g 45 TL
Whiskas Pure Delight Yaş Kedi Maması 340 g 69 TL
Felix Kuru Kedi Maması 800 g 159 TL
Spelly Yaş Kedi Maması Konserve 400 g 47,50 TL
Protex Çift Kilitli Buzdolabı Poşeti 49 TL
Protex Çok Amaçlı Pişirme Kağıdı 79 TL
Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL
Miss Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL
Hops Yüzey Temizlik Havlusu 85 TL
Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 TL
İlbay's Renkli Temizlik Bezi 65 TL
Viking Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 105 TL
Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 209 TL
Glade Aerosol Oda Spreyi 300 ml 135 TL
Glade Banyo Hava Temizleyici Cihaz + Aerosol 10 ml 145 TL
Glade Banyo Hava Temizleyici Aerosol 10 ml 75 TL
Veet Tüy Dökücü Krem Kadın 100 ml 125 TL
Veet Tüy Dökücü Krem Erkek 200 ml 275 TL
Mara Lip Balm 57,50 TL
Mara Saç Bakım Suyu 200 ml 119 TL
Mara Saç Yağı 100 ml 119 TL
Mara Saç Maskesi 25 ml 25 TL
Dabur Amla Saç Yağı 180 ml 129 TL
Flormar Maskara 329 TL
Flormar Ruj 159 TL
Naturalove Makyaj Temizleme Pedi 39,50 TL
Naturalove Kulak Çubuğu 49 TL
Moira Body Mist 250 ml 89 TL
Flormar Toz Allık 349 TL
Flormar Makyaj Sabitleyici Sprey 125 ml 279 TL
Flormar Dudak Kalemi 99 TL
Flormar Kaş Sabitleyici 10 ml 199 TL
BİM 30 EYLÜL EVE TESLİM KATALOĞU
Justie Pet Parthenon Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL
Justie Pet Petronas Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL
Justie Pet Sydney Evcil Hayvan Taşıma Arabası 3.500 TL
Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı 1.750 TL
Kenwood Chef XL Mutfak Şefi KVL4100W 29.900 TL
Kenwood Izgara ve Tost Makinesi HGM30 5.900 TL
Ariete Party Time Waffle Makinesi 1973 2.900 TL
Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 5.750 TL
Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 4.750 TL
Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 7.950 TL
Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.450 TL
Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 8.450 TL
Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.250 TL
Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 6.950 TL
Othello Tekli Mikrojel Yastık (50x70 cm) 649 TL
Othello 2'li Mikrojel Yastık (50x70 cm) 1.049 TL
Clima Max Çift Kişilik Yorgan 5.399 TL
Tekli Jakarlı Yastık (50x70 cm) 689 TL
2'li Jakarlı Yastık (50x70 cm) 1.099 TL
Pirge Çantalı Bıçak Seti 5'li 2.750 TL
Pirge Şef Bıçak Seti 2'li 1.250 TL
BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL
English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL
LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL
Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL
Tefal Kek Kalıbı 499 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL
Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL
Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL
Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL
Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL
Emsan Swisscrystal Tava 949 TL
Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL
Emsan Swisscrystal Derin Tencere 1.390 TL
Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL
El Havlusu ~30x50 cm 119 TL
Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL
Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL
Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm 499 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 599 TL
Koltuk Örtüsü ~170x310 cm 199 TL
Masa Örtüsü ~150x200 cm 199 TL
Blackout Süet Fon Perde ~140x260 cm 519 TL
PVC Masa Örtüsü ~140x180 cm 169 TL
Casilda Home 2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti 549 TL
Mutfak Havlusu ~40x60 cm 79 TL
Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm 399 TL
Kiğılı Dynamic Boxer Erkek 149 TL
Kiğılı Dynamic Atlet Erkek 149 TL
Kiğılı Dynamic Soket Çorap Erkek 149 TL
Soket Çorap Erkek 3'lü 85 TL
Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL
Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın 159 TL
Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti 149 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
Colorina Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL
Colorina Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL
Benante Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL
Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL
Benante Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL
Benante Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL
Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL
Okyanus Patates Dilimleyici 25 TL
Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL
Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL
Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL
Hobby Life Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL
Casilda Home Premium Ütü Masası 2.350 TL
Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL
English Home Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL
Pedallı Çöp Kovası 239 TL
Okyanus Banyo Seti 5'li 329 TL
Okyanus Organizer Saklama Kutusu 59 TL
Çok Amaçlı Sepet 149 TL
Ayarlanabilir Organizer Set 4'lü 119 TL
BİM 4 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Fakir Çeyiz Seti 8.990 TL
Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL
Arzum Mikrodalga Fırın 3.990 TL
Philips Buharlı Ütü 2.790 TL
Heifer Saç Şekillendirici Set 3.990 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 6.990 TL
Fantom Kablolu Dikey Süpürge 2.290 TL
Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL
Mega Blender Set 2.190 TL
Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 27.500 TL
Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL
Samsung A16 Cep Telefonu 10.900 TL
Kumtel Mini Fırın 2.490 TL
Retro Nostaljik Radyo 999 TL
Retro Oyun Konsolu 999 TL
İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL
Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL
Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 399 TL
LCD Yazı Tahtası Büyük Boy 499 TL
Oyuncak Mutfak Seti 999 TL
Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL
Hotwheels Üçlü Arabalar 329 TL
Neon Simli Oyun Hamuru 99 TL
Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım 279 TL
Oyuncak Araba 199 TL
Oyuncak Arabalar 169 TL
Ahşap Mıknatıslı Yakamala Oyunu 139 TL
Oyuncak Güzellik Valizi 679 TL
Boyama Kitapları 29 TL
Şakacı Penguen / Duvar Denge Oyunu 189 TL
Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri 199 TL