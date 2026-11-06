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        Haberler Bilgi ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Güvenlik 123.Dönem ÖGG sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Güvenlik 123.Dönem ÖGG sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

        123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik olmak isteyen vatandaşlar 24 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katıldı. Sınav sonrası gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik 123.Dönem ÖGG sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuç ekranı adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları posta yoluyla adreslere gönderilmeyecek. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek. ÖGG sonuçlarının açıklanacağı saat bilgisi bilinmiyor. Adaylar 13 Kasım Cuma günü günün ilerleyen saatlerinde genellikle 18.00 itibarıyla veya EGM'nin sistem güncellemeleri doğrultusunda sonuçlarına erişebilecek.

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sınav sonuçları posta yoluyla adreslere gönderilmeyecektir. Adaylar sonuçlarını yalnızca çevrim içi ortamda öğrenebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmî web sitesine gidin.

        Aday Girişi / Sınav Sonuçları sekmesine tıklayınız. T.C. Kimlik Numaranızı, güvenlik kodunu ve istenen sınav dönemi bilgisini (123. Dönem) girininiz. "Sorgula" butonuna basarak puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyiniz.

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        #ögg sınav sonuçları
        #ÖGG
        #özel güvenlik
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