ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Güvenlik 123.Dönem ÖGG sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken, barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı. Gazze'de modern zamanların en büyük soykırımı yaşandı. Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar enkaz yığınları içerisinde hayata... Daha Fazla Göster TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken, barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı. Gazze'de modern zamanların en büyük soykırımı yaşandı. Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar enkaz yığınları içerisinde hayata tutunma çabası veriyor, insani yardım girişleri engelleniyor." dedi Daha Az Göster