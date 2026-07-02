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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ 2026 | Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

        ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ 2026 | Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz ayının gelmesiyle birlikte maaş zamları yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra eğitim camiası da yeni maaş düzenlemelerini yakından takip ediyor. Bu süreçte öğretmen maaşları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle en düşük öğretmen maaşının ne kadar artacağı kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Peki, Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz maaş zamları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 02:01:38 Güncelleme:
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        Temmuz ayının gelmesiyle birlikte maaş zamları yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra eğitim camiası da yeni maaş düzenlemelerini yakından takip ediyor. Bu süreçte öğretmen maaşları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle en düşük öğretmen maaşının ne kadar artacağı kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Peki, Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz maaş zamları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

        2

        HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre, katılımcıların enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde şekillendi. Bu oran, piyasalardaki fiyat artışlarına yönelik öngörülerin bir önceki döneme kıyasla nasıl bir seyir izlediğini de ortaya koyarken, ekonomik beklentiler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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        TEMMUZ AYI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

        Uzman öğretmen (1/4) grubunda mevcut maaş düzeyi 81.219 TL civarında hesaplanırken, 5 aylık TÜFE verisinin yüzde 12,41 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda yeni maaşın yaklaşık 91.291 TL bandına çıkması öngörülüyor. Enflasyon görünümünün daha yüksek gerçekleştiği alternatif senaryoda ise toplam artış oranının yüzde 13,93’e ulaşması halinde uzman öğretmen maaşının 92.524 TL seviyelerine kadar yükselmesi mümkün görünüyor. Bu tablo, enflasyon farkının maaş artışları üzerindeki belirleyici etkisini açık şekilde ortaya koyuyor.

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        Öte yandan 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı mevcut koşullarda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. 5 aylık TÜFE oranının yüzde 12,41 olarak gerçekleşmesi halinde bu maaşın yaklaşık 82.475 TL’ye çıkması beklenirken, yüzde 13,93’lük daha yüksek enflasyon senaryosunda ise 83.589 TL seviyelerine ulaşabileceği hesaplanıyor. Böylece öğretmen maaşlarında, açıklanacak son enflasyon verilerine bağlı olarak 9 bin TL’nin üzerinde bir artış ihtimali gündeme geliyor.

        Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte tablo netleşecek ve kesin zam oranı ortaya çıkacak.

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