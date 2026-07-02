ÖĞRETMEN MAAŞI TEMMUZ 2026 | Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte maaş zamları yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra eğitim camiası da yeni maaş düzenlemelerini yakından takip ediyor. Bu süreçte öğretmen maaşları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle en düşük öğretmen maaşının ne kadar artacağı kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Peki, Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz maaş zamları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.