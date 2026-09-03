Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2026 MEB Öğretmen seminer takvimi
Okulların açılmasıyla birlikte öğretmen seminerleri en çok araştırılan konu başlığı arasında yer alıyor. Bakan Tekin, eylül ayındaki mesleki çalışma programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelen açıklamada Yönetici ve öğretmenler, belirtilen çalışmalara katılmaları durumunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaktır ifadesi yer aldı. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak, Öğretmen semineri online mı yüz yüze mi? İşte, Öğretmen seminerleri takvimi
Öğretmenler yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte seminer takvimini araştırıyor. Eylül ayındaki mesleki çalışma programının ilk bölümü çevrim içi ikinci bölüm ise yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. MEB 2026 Öğretmen seminer tarihlerini duyurdu. İşte, 2026 öğretmen seminleri takvimi ve Bakan Tekin açıklaması
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Öğretmenlerin Eylül dönemi mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü saat 08:00 itibarıyla başladı.
Yaklaşık iki hafta sürecek olan mesleki çalışma takviminin ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında olup ikinci hafta çalışmaları ise öğrencilerin okula uyum süreçlerinin yürütüleceği 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Bakan Tekin, eylül ayındaki mesleki çalışma programına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Değerli öğretmenlerimiz. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma programımızın ilk haftası olan 1-4 Eylül tarihleri arasındaki eğitimlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. 7-11 Eylül tarihlerini kapsayan ikinci hafta çalışmalarımızı ise yüz yüze gerçekleştirerek tamamlayacağız. Mesleki çalışma programımızın eğitim ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."
1-4 Eylül 2026 (İlk Hafta): seminer eğitimleri ÖBA ve EBA sistemleri üzerinden çevrim içi (online) olarak takip edilecek. Öğretmenler tanımlanan içerik videolarını 6 Eylül Pazar gecesi saat 23:59’a kadar esnek zamanlı olarak izleyebilecek.
7-11 Eylül 2026 (İkinci Hafta): Mesleki çalışmalar yüz yüze olarak öğretmenlerin görev yaptıkları kendi okullarında yürütülecek. Bu süreçte okul kurulu, zümre toplantıları ve yeni eğitim yılı okul içi hazırlıkları tamamlanacak.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?
Seminerlerin bir bölümü çevrim içi, bir bölümü ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Eylül ayındaki mesleki çalışma programının ilk bölümü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
1-4 Eylül 2026 tarihleri arasındaki eğitimler online ortamda yapılacak. İkinci haftada yüz yüze olacak.