Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2026 MEB Öğretmen seminer takvimi

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenlerin Eylül dönemi mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü saat 08:00 itibarıyla başladı.

Yaklaşık iki hafta sürecek olan mesleki çalışma takviminin ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında olup ikinci hafta çalışmaları ise öğrencilerin okula uyum süreçlerinin yürütüleceği 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bakan Tekin, eylül ayındaki mesleki çalışma programına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerimiz. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma programımızın ilk haftası olan 1-4 Eylül tarihleri arasındaki eğitimlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. 7-11 Eylül tarihlerini kapsayan ikinci hafta çalışmalarımızı ise yüz yüze gerçekleştirerek tamamlayacağız. Mesleki çalışma programımızın eğitim ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

1-4 Eylül 2026 (İlk Hafta): seminer eğitimleri ÖBA ve EBA sistemleri üzerinden çevrim içi (online) olarak takip edilecek. Öğretmenler tanımlanan içerik videolarını 6 Eylül Pazar gecesi saat 23:59’a kadar esnek zamanlı olarak izleyebilecek.