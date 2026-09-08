OKUL KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU! 2026-2027 güncel okul kantin fiyatları ne kadar, bir tost ve ayran kaç TL oldu?

TOST VE TAVUK DÖNER FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni dönemde okul kantinlerinde satılacak birçok ürün için belirlenen tavan fiyatlar açıklandı. Öğrencilerin en çok tercih ettiği tost ve ayran ikilisinin fiyatı 130 lira olurken, simit 30 lira, açma ve poğaça ise 35 liradan satışa sunulacak.

Kantinlerde tavuk dönerin yeni tavan fiyatı 145 lira olarak belirlenirken, yarım litrelik su için 15 lira, çay için ise 25 lira ödenecek.