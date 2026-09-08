OKUL KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU! 2026-2027 güncel okul kantin fiyatları ne kadar, bir tost ve ayran kaç TL oldu?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, öğrencilerin okul kantinlerinde karşılaşacağı yeni fiyatlar belli oldu. Kantinlerde satılan tost, ayran, tavuk döner ve tabldot yemek gibi temel ürünlerin ücretlerinde güncelleme yapıldı. Veliler ve öğrenciler, 2026-2027 eğitim yılında geçerli olacak kantin fiyatlarını araştırırken, belirlenen tavan fiyatlar da merak konusu oldu. Peki, okul kantinlerinde hangi ürün kaç TL'den satılacak? İşte öğrencilerin okul alışverişlerinde karşılaşacağı güncel kantin fiyatları...
Okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kantinlerde satılan temel ürünlere ilişkin tavan fiyatlar belirlenirken, geçtiğimiz eğitim yılında satışta olan tost, ayran, tavuk döner ve tabldot yemek gibi ürünlerin ücretlerinde değişiklik yapıldı. Peki, 2026-2027 döneminde okul kantinlerinde fiyatlar ne kadar oldu? Öğrenciler hangi ürünü kaç TL’ye alacak? İşte okul kantinlerinde geçerli olacak güncel fiyat listesi...
OKUL KANTİNLERİNDE YENİ FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU
Milyonlarca öğrencinin önümüzdeki pazartesi günü ders başı yapmaya hazırlanmasıyla birlikte, okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat listesi de netleşti. Yeni tavan fiyat tarifesine göre öğrencilerin sıkça tercih ettiği ürünlerde güncelleme yapıldı.
Buna göre kantinlerde tost ve ayranın toplam fiyatı 130 lira olarak uygulanacak. Geçtiğimiz eğitim döneminde tostun 90 liradan satıldığı belirtilirken, yeni fiyatlar veliler ve öğrencilerin gündeminde yer aldı.
TOST VE TAVUK DÖNER FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yeni dönemde okul kantinlerinde satılacak birçok ürün için belirlenen tavan fiyatlar açıklandı. Öğrencilerin en çok tercih ettiği tost ve ayran ikilisinin fiyatı 130 lira olurken, simit 30 lira, açma ve poğaça ise 35 liradan satışa sunulacak.
Kantinlerde tavuk dönerin yeni tavan fiyatı 145 lira olarak belirlenirken, yarım litrelik su için 15 lira, çay için ise 25 lira ödenecek.
TABLDOT YEMEK ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI
Okullarda sunulan tabldot yemek seçeneklerinin fiyatları da yeni tarife kapsamında belli oldu. Üç çeşit yemekten oluşan tabldot menünün fiyatı 245 lira olarak belirlenirken, dört çeşit yemek için uygulanacak ücret 285 lira olacak.
KANTİNCİLER ODASI: SINIRLI BİR ARTIŞ YAPILDI
İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde belirlenen fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Osmanoğlu, kantincilerin artan maliyetlere rağmen enflasyonla mücadele etmeye çalıştığını belirterek, genel fiyat artışının yüzde 6,8 seviyesinde kaldığını ifade etti.