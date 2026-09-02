OKULLAR BU PAZARTESİ GÜNÜ MÜ AÇILIYOR? MEB 2026-2027 takvimine göre okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Öğrenciler için ders zili yeniden çalmaya hazırlanıyor. Yaz tatilinin sona ermesine yaklaşılırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim takvimi de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, öğrenciler ne zaman ders başı yapacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi gün başlayacak, bu Pazartesi mi? İşte MEB’in açıkladığı takvim ve yeni eğitim dönemine ilişkin tüm detaylar…