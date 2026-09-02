OKULLAR BU PAZARTESİ GÜNÜ MÜ AÇILIYOR? MEB 2026-2027 takvimine göre okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte ders zilinin ne zaman çalacağı, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi ve dönem içindeki tatil günleri belli oldu. Peki, öğrenciler hangi gün okula başlayacak, yeni eğitim dönemi ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi haberimizde…
Öğrenciler için ders zili yeniden çalmaya hazırlanıyor. Yaz tatilinin sona ermesine yaklaşılırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim takvimi de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, öğrenciler ne zaman ders başı yapacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi gün başlayacak, bu Pazartesi mi? İşte MEB’in açıkladığı takvim ve yeni eğitim dönemine ilişkin tüm detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, BU PAZARTESİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, öğrencilerin ders başı yapacağı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Birinci dönemde öğrenciler, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar eğitimlerine devam edecek. Bu tarihle birlikte ilk dönemin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili başlayacak.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Buna göre 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 12 gün kaldı.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.
Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.