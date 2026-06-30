OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? || 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? MEB ara tatil açıklaması arayıl
Okulların kapanması ve milyonlarca öğrencinin uzun yaz tatiline başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı geliyor. Özellikle ilk kez okula adım atacak öğrenciler ile bir üst sınıfa geçecek olanlar için bu süreç büyük önem taşıyor. Veliler de çocuklarının eğitim planlamasını yapabilmek adına yeni dönemin başlangıç tarihini, ara tatil ve yarıyıl tatili takvimini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda öğrenciler, hem dinlenme sürecini hem de yeni döneme hazırlıklarını şekillendirecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.
Okulların kapanması ve milyonlarca öğrencinin uzun yaz tatiline başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı geliyor. Özellikle ilk kez okula adım atacak öğrenciler ile bir üst sınıfa geçecek olanlar için bu süreç büyük önem taşıyor. Veliler de çocuklarının eğitim planlamasını yapabilmek adına yeni dönemin başlangıç tarihini, ara tatil ve yarıyıl tatili takvimini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda öğrenciler, hem dinlenme sürecini hem de yeni döneme hazırlıklarını şekillendirecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayarak 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni dönemin başlangıcıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaparken, eğitim takvimi de bu tarihler doğrultusunda şekillenecek.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adım atacak öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlaması amacıyla, derslerin başlamasından önce 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum haftası programları uygulanacak. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamını tanımaları ve sosyal becerlerini geliştirmeleri hedeflenecek.
Öte yandan öğretmenler için düzenlenen mesleki çalışmalar ise eğitim yılının hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bu çalışmalar kapsamında öğretmenler, yeni döneme yönelik planlamalarını yaparak eğitim sürecine hazır hale gelecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönemin ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, yoğun geçen ilk dönem sürecinin ardından bu tarihler arasında kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Tatilin ardından ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak ve eğitim süreci kaldığı yerden devam edecek.
İkinci dönemde uygulanacak ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayarak 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Tüm bu süreçlerin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olacak.