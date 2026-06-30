Okulların kapanması ve milyonlarca öğrencinin uzun yaz tatiline başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı geliyor. Özellikle ilk kez okula adım atacak öğrenciler ile bir üst sınıfa geçecek olanlar için bu süreç büyük önem taşıyor. Veliler de çocuklarının eğitim planlamasını yapabilmek adına yeni dönemin başlangıç tarihini, ara tatil ve yarıyıl tatili takvimini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda öğrenciler, hem dinlenme sürecini hem de yeni döneme hazırlıklarını şekillendirecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.