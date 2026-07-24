OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2026-2027 okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili hangi gün bitecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yeni eğitim öğretim yılı yer alırken, "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. 2026-2027 eğitim takvimiyle birlikte yaz tatilinin bitiş tarihi ve okula dönüş süreci merak edilirken, özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için uyum haftasının detayları da yoğun şekilde sorgulanıyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilmişken, yeni dönemin başlangıç tarihi ve hazırlık sürecine dair tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte okulların açılması ile ilgili merak edilen detaylar...
Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yeni eğitim öğretim yılı yer alırken, “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. 2026-2027 eğitim takvimiyle birlikte yaz tatilinin bitiş tarihi ve okula dönüş süreci merak edilirken, özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için uyum haftasının detayları da yoğun şekilde sorgulanıyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilmişken, yeni dönemin başlangıç tarihi ve hazırlık sürecine dair tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte okulların açılması ile ilgili merak edilen detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahı okullarda çalacak ilk zil ile birlikte başlayacak. Öğrenciler için yaklaşık üç ay süren yaz tatili 13 Eylül Pazar günü sona ererken, milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapacak. Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında öğretmenler ise 1 Eylül 2026 Salı günü okullarda görevlerine başlayarak seminer ve planlama çalışmalarını gerçekleştirecek.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum süreci, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda minikler, ders yılının başlamasından önce okullarına gelerek sınıf ortamını tanıyacak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla erken tanışma imkânı elde edecek. Oryantasyon haftası sayesinde öğrencilerin okula daha kolay adapte olmaları hedeflenirken, veliler de süreç hakkında bilgilendirilerek çocukların ilk okul deneyimini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri desteklenecek.