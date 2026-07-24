OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2026-2027 okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili hangi gün bitecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yeni eğitim öğretim yılı yer alırken, “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. 2026-2027 eğitim takvimiyle birlikte yaz tatilinin bitiş tarihi ve okula dönüş süreci merak edilirken, özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için uyum haftasının detayları da yoğun şekilde sorgulanıyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilmişken, yeni dönemin başlangıç tarihi ve hazırlık sürecine dair tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte okulların açılması ile ilgili merak edilen detaylar...