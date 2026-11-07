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        Haberler Bilgi On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 10 bilen kategorisinde 4 kazanan kişi var! 6 Kasım Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

        On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 10 bilen kategorisinde 4 kazanan kişi var! 6 Kasım Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

        On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan On Numara sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden duyuruldu. Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan birisi olan On Numara sonuçları saat 20.00'de gerçekleştirilen çekilişin hemen ardından yayınlandı. Peki On Numara çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır ve kazandıran numaralar neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 01:09 Güncelleme:
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        Cuma günü On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü noter huzurunda düzenlenen On Numara'da kazandırana numaralar merak ediliyor. İşte, 6 Kasım Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi

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        ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        On Numara çekilişi 6 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi ve kazandıran numaralar belli oldu.

        10 bilen kategorisinde 4 kazanan kişi var. Kişi başı ikramiye 20,26 TL görünüyor.

        On Numara sonuçları kazandıran numaralar;

        01, 02, 05, 08, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 38, 41, 53, 55, 57, 74, 76, 78

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        ON NUMARA İKRAMİYE DAĞITIMI VE KAZANMA KURALLARI

        On Numara oyununda 80 rakam arasından çekilen 22 numaraya göre ikramiye grupları belirlenir. Oyuncular kolondaki numaralardan 10, 9, 8, 7 ve 6 tanesini doğru tahmin ederek veya hiçbir numarayı tutturamayarak (0 bilen) ikramiye kazanma hakkı elde ederler. Büyük ikramiye ise 10 numaranın tamamını doğru tahmin eden oyuncu ya da oyuncular arasında paylaştırılır. Eğer 10 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder.

        ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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