ON NUMARA İKRAMİYE DAĞITIMI VE KAZANMA KURALLARI

On Numara oyununda 80 rakam arasından çekilen 22 numaraya göre ikramiye grupları belirlenir. Oyuncular kolondaki numaralardan 10, 9, 8, 7 ve 6 tanesini doğru tahmin ederek veya hiçbir numarayı tutturamayarak (0 bilen) ikramiye kazanma hakkı elde ederler. Büyük ikramiye ise 10 numaranın tamamını doğru tahmin eden oyuncu ya da oyuncular arasında paylaştırılır. Eğer 10 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN