On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara'da haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde 16 Kasım 2026 Pazartesi günü belirlenen 22 şanslı numara merak ediliyor. Kuponlarını dolduranlar, büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını ve kazanan numaraları öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 16 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 16 Kasım 2026 On Numara sonuçları...
Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara çekilişinde gözler sonuç ekranına çevrildi. Çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 22 numara ilan edilecek. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen çekilişin ardından 10, 9, 8, 7 ve 6 bilen talihlilerin kazanacağı ikramiyeler belli oldu. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte 16 Kasım 2026 On Numara sonuç sorgulama ekranı...
16 KASIM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişinde sonuçlar açıklandı.
İşte 16 Kasım On Numara sonuçları:
1 - 2 - 4 - 9 - 12 - 20 - 21 -22 - 23 - 25 - 31
34 - 37 - 45 - 49 - 53 - 55 - 59 - 65 - 68 - 74 - 79
On Numara'da büyük ikramiye (4.165.337,1 ₺) bir talihlinin oldu.
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online üzerinden kuponlarını kontrol edebilir.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonucu sorgulaması yapabiliyor. Sorgulama ekranında ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine ulaşılabiliyor.
Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor. On Numara sonuçları üzerinden yapılan sorgulama ile kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı öğrenilebiliyor
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.