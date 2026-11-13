On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2026 Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları, 13 Kasım 2026 Cuma günü şans oyunu takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde gözler açıklanacak 22 şanslı numaraya çevrildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, 13 Kasım On Numara sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 13 Kasım Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilenler!
On Numara'da haftanın son çekilişi için geri sayım sona erdi. 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 22 numara açıklandı. Katılımcılar, kuponlarında işaretledikleri numaraların çekiliş sonucunda kaç tanesinin isabet ettiğini kontrol edebilecek. Çekilişin ardından ikramiye kazanan kişi sayısı ve ödül tutarları da duyuruldu. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Kasım Cuma On Numara sonuçları ve Milli Piyango Online sorgulama ekranı...
13 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Kasım 2026 Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte On Numara sonuçları
1- 2 - 7 - 10 - 16 - 20 - 23 - 28 - 30 - 35 - 41
44 - 46 - 49 - 52 - 55 - 61 - 67 - 71 - 72 - 77 - 78
On Numara'da büyük ikramiye devretti.
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online üzerinden kuponlarını kontrol edebilir.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonucu sorgulaması yapabiliyor. Sorgulama ekranında ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine ulaşılabiliyor.
Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor. On Numara sonuçları üzerinden yapılan sorgulama ile kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı öğrenilebiliyor
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?
On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.