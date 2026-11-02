On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online 2 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonucu bilet sorgula
On Numara sonuçları 2 Kasım Pazartesi günü için sorgulanıyor. Kupon dolduran vatandaşlar kazandıran numaraları merak ediyor. Yapılacak yeni çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli olacak. Peki 2 Kasım On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu bilet sorgula ekranı ve tüm detaylar
On Numara oyununda gözler 2 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek yeni çekilişe çevrildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve talihli sayısı belli olacak. On Numara sonucu Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Peki On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak?
ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
On Numara sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
"Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır."