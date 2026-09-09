Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in sakatlık durumuna çevrildi. Osimhen, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı kasık bölgesi sakatlığı sonrasında oyuna devam edememişti. Kulüp tarafından yapılan kontrollerde yıldız oyuncunun sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiği bildirildi. Peki Osimhen Sporting Lizbon maçında neden yok, maç kadrosunda var mı, sakatlığı ne kadar sürecek ve ne zaman sahalara dönecek? İşte Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin merak edilenler...