Osimhen Sporting Lizbon maçında var mı, yok mu? Victor Osimhen neden yok, sakat mı, ne zaman sakatlıktan dönecek?
Victor Osimhen'in bu akşam oynanacak Sporting Lizbon-Galatasaray maçı öncesinde forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Osimhen'in yaşadığı sakatlığın sağ adduktor, yani kasık adale grubunda meydana geldiği açıklandı. Yapılan MR ve ileri tetkiklerde bölgede ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi. Peki Osimhen Sporting Lizbon maçında var mı, yok mu, Victor Osimhen neden yok, ne zaman sakatlıktan dönecek? İşte Osimhen'in sakatlık durumu ve Sporting Lizbon maçı öncesindeki son gelişmeler...
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in sakatlık durumuna çevrildi. Osimhen, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı kasık bölgesi sakatlığı sonrasında oyuna devam edememişti. Kulüp tarafından yapılan kontrollerde yıldız oyuncunun sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiği bildirildi. Peki Osimhen Sporting Lizbon maçında neden yok, maç kadrosunda var mı, sakatlığı ne kadar sürecek ve ne zaman sahalara dönecek? İşte Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin merak edilenler...
OSİMHEN SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, 9 Eylül 2026 Çarşamba akşamı oynanacak Sporting Lizbon-Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Osimhen, Galatasaray'ın açıkladığı 21 kişilik Sporting Lizbon maç kadrosunda da yer almadı.
Dolayısıyla "Osimhen Sporting Lizbon maçında var mı?" sorusunun yanıtı hayır oldu. Nijeryalı golcü, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
VICTOR OSIMHEN NEDEN YOK, SAKATLIĞI NE?
Victor Osimhen, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada kasık bölgesinden sakatlandı. Yapılan MR ve ileri tetkikler sonucunda Osimhen'in sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi. Galatasaray sağlık ekibi tarafından oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Bu nedenle Osimhen'in Sporting Lizbon maçında oynama ihtimali bulunmuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadeleye yıldız golcüsünden yoksun çıkacak.
OSİMHEN NE ZAMAN SAKATLIKTAN DÖNECEK?
Osimhen'in kesin dönüş tarihi henüz kulüp tarafından açıklanmadı. Ancak mevcut sakatlığının yaklaşık 3 hafta sürmesinin beklendiği aktarılıyor. Bu takvim gerçekleşirse Nijeryalı futbolcunun Sporting Lizbon maçının yanı sıra Galatasaray'ın önündeki Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarını da kaçırması bekleniyor.
Osimhen'in sahalara dönüşü, tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve sağlık ekibinin vereceği karara bağlı olacak.
OSİMHEN HANGİ MAÇLARDA YOK?
Mevcut sakatlık takvimine göre Osimhen'in ilk olarak Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasını kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun ardından Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Kocaelispor ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarında da forma giyememe ihtimali bulunuyor.
Galatasaray'ın sağlık ekibinden gelecek yeni açıklamalar Osimhen'in dönüş programının netleşmesini sağlayacak. Taraftarlar özellikle Nijeryalı golcünün milli ara sonrasında takıma dönüp dönmeyeceğini yakından takip ediyor.