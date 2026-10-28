ÖSYM duyurdu, YKS başvuru ve sınav tarihi belli oldu! YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman?
ÖSYM, 2027 yılında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın takvimini açıkladı. Üniversite hayali kuran adayların merakla beklediği YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından organize edilen YKS; TYT, AYT, YDT şeklinde üç oturumda uygulanacak. YKS başvuruları şubat ayında başlayacak ve mart ayına kadar devam edecek. Peki, 2027 YKS ne zaman yapılacak, TYT, AYT ve YDT başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2027 YKS başvuru ve sınav tarihleri...
Üniversite hayali kuranların merakla beklediği 2027 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi'nin uygulanacağı günler netleşti. Peki, 2027 YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının başlayacağı tarih...
2027 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2027 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek. Üç oturumdan oluşan sınavda adaylar, tercih edecekleri yükseköğretim programlarına göre ilgili oturumlara katılacak.
2027 YKS oturum tarihleri şöyle:
TYT: 19 Haziran 2027
AYT: 20 Haziran 2027
YDT: 20 Haziran 2027
2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2027 YKS başvuruları 4 Şubat 2027 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2027 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Adayların başvuru kılavuzunu inceleyerek sınav oturumlarını seçmeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor.
2027 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2027 YKS sonuçları 21 Temmuz 2027 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecine ilişkin duyuruların da ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor. Adayların tercih dönemine yönelik güncel açıklamaları takip etmesi gerekiyor.