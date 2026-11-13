BÜYÜK ÇÖKÜŞ... Outlook ve Teams çöktü mü sorun çözüldü mü? Son dakika: Açıklama geldi! Microsoft 365 Outlook hotmail girişi açıldı mı?
Outlook ve Teams çöktü mü sorun çözüldü mü? Microsoft 365 Outlook hotmail girişi açıldı mı? Microsoft 365'in Outlook ve Teams gibi uygulamalarına erişimde sorun yaşayanlar merak içerisinde Microsoft'taki sorunun giderilip giderilmediğini araştırıyor. Konuyla ilgili Microsoft'tan merak edilen açıklama geldi. Peki, Outlook ve Teams çöktü mü sorun çözüldü mü? Microsoft 365 Outlook hotmail girişi açıldı mı? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
Geçtiğimiz gün saat 20.30'da Microsoft 365 Outlook ve Teams programlarında yaşanan sorun nedeniyle erişim sağlayamayan kullanıcılar merak içerisinde Outlook ve Teams'in çöküp çökmediğini merak edip araştırıyor. Outlook ve Teams çöktü mü açıldı mı, sorun çözüldü mü? Konuyla ilgili Microsft'tan açıklama geldi. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un bazı hizmetlerinde 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor. Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı. Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.
Microsoft'tan yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.
Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek amacıyla bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulanan açıklamada, eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı ve sunucuların yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladığı ve söz konusu değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
Sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor.
Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.
Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.
Hotmail girişine saat 13.00 itibarıyla girişte sorun yaşanmıyor. Ancak bazı kullanıcılar giriş ekranına erişse de hesaplarını açamıyor.