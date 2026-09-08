ÖGG sınav sonuçlarında heyecan devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 1 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı. Adaylar böylece sınavda verdikleri cevapları kontrol ederek sonuçları hakkında ön değerlendirme yapma fırsatı buldu. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav takvimi doğrultusunda belli oldu. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 ÖGG sınav sonuç tarihi ve sonuçların sorgulanacağı ekran...