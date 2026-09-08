Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
122. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 98. Dönem Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını 1 Eylül 2026 tarihinde erişime açtı. Böylece adaylar açıklanan cevap anahtarları üzerinden sınav performanslarını kontrol etme fırsatı buldu. ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih ise EGM tarafından açıklandı. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 ÖGG sınav sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
ÖGG sınav sonuçlarında heyecan devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 1 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı. Adaylar böylece sınavda verdikleri cevapları kontrol ederek sonuçları hakkında ön değerlendirme yapma fırsatı buldu. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav takvimi doğrultusunda belli oldu. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 ÖGG sınav sonuç tarihi ve sonuçların sorgulanacağı ekran...
2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 ÖGG sınav sonuçları için adayların bekleyişi başladı. 29 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından değerlendirme sürecine geçildi.
ÖGG sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından EGM'nin resmi internet sitesindeki sınav sonuçları ekranından sorgulama yapabilecek.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026
Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama işlemi, EGM'nin resmi internet sitesindeki Sınav Sonuçları sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor. EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasında Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için ayrı bir sorgulama bağlantısı bulunuyor.
Sonuçlar açıklandığında adaylar ilgili ekrana girerek sınav sonuçlarını kontrol edebilecek.
SİLAHLI ÖGG ADAYLARININ ATIŞ SINAVI NE ZAMAN?
Silahlı ÖGG adayları açısından yazılı sınavın yanı sıra uygulamalı atış süreci de bulunuyor. Verilen takvime göre silahlı adayların uygulamalı atışları 30 Ağustos-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu süreçte silahlı adayların yazılı sınav sonuçlarının yanı sıra uygulamalı sınav aşamasındaki başarıları da önem taşıyor.
2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ
EGM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın kalan ÖGG sınavları şöyle:
122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi: 29 Ağustos 2026
123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi: 24 Ekim 2026
124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi: 27 Aralık 2026