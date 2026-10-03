ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır?

ÖZYES YERLEŞTİRME SÜRECİ

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.