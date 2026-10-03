ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır?
2026-2027 eğitim öğretim yılında BESYO ve spor bilimleri bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar, ÖZYES tercih sonuçlarını bekliyor. ÖSYM tarafından yürütülen tercih işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde tamamlanırken, şimdi gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, hangi üniversite ve programa yerleştiklerini ne zaman öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki 2026 ÖZYES tercih sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte BESYO yerleştirme sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Spor bilimleri fakülteleri ile BESYO programlarına yerleşmek isteyen adaylar için 2026 ÖZYES sürecinde gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 30 Eylül'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından binlerce aday, yerleştirme sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlarla birlikte adayların hangi üniversite ve bölüme yerleştiği belli olacak. Peki 2026 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranı hangi tarihte açılacak? İşte sürece ilişkin bilinen detaylar…
ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 ÖZYES tercih süreci, 30 Eylül Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. Tercih ekranının kapanmasının ardından adayların bekleyişi yerleştirme sonuçlarına yöneldi. ÖSYM'den henüz kesin bir sonuç tarihi paylaşılmazken, sonuçların gelecek hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından adaylar, sonuç bilgilerine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekecek.
ÖZYES YERLEŞTİRME SÜRECİ
Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.