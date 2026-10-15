ÖZYES YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027: ÖZYES KYK yurt başvuruları başladı! ÖZYES yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar?

ÖZYES YURT BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yurt başvuruları, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak alınıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvuru işlemlerinden önce eğitim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin, başvurularını tamamlamadan önce ilgili üniversitenin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmesi önem taşıyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılan yurt başvuruları geçersiz sayılıyor.

Başvuru sürecinde sorun yaşamamak için öğrencilerin bilgilerini kontrol etmesi ve işlemlerini 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.