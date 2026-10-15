ÖZYES YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027: ÖZYES KYK yurt başvuruları başladı! ÖZYES yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar?
2026 YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin merakla beklediği açıklama geldi. ÖZYES KYK yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyuruldu. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ÖZYES yurt başvuruları 15 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup öğrenciler, son başvuru tarihini ve dikkat edilmesi gereken şartları araştırmaya başladı. Peki, ÖZYES-BESYO yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, yurt ücreti ne kadar? İşte 2026-2027ÖZYES KYK yurt başvuru ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler...
Üniversiteye ÖZYES ile yerleşen öğrenciler için yurt başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim’de başlayan başvurular 17 Ekim’de sona erecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında GSB yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin başvurularını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden öğrencilerin öğrenim bilgileri esas alınarak alınıyor. Bu nedenle başvuru öncesinde öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Peki, ÖZYES-BESYO yurt başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, yurt ücreti ne kadar? İşte 2026-2027 ÖZYES GSB yurt başvurusu ekranı ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler…
2026-2027 ÖZYES YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile üniversiteye yerleşen öğrenciler için yurt başvuru tarihlerini açıkladı.
GSB tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ÖZYES yurt başvuruları, 15 Ekim Perşembe günü başladı ve 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
ÖZYES KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
ÖZYES yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
ÖZYES öğrencileri, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
ÖZYES YURT BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yurt başvuruları, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak alınıyor. Bu nedenle öğrencilerin başvuru işlemlerinden önce eğitim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
Öğrenim bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin, başvurularını tamamlamadan önce ilgili üniversitenin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmesi önem taşıyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılan yurt başvuruları geçersiz sayılıyor.
Başvuru sürecinde sorun yaşamamak için öğrencilerin bilgilerini kontrol etmesi ve işlemlerini 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt ücretleri, yurt tipine göre değişiklik gösteriyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olan yurt ücretleri şöyle:
▪️Tip 1: 1000 TL
▪️Tip 2: 1125 TL
▪️Tip 3: 1125 TL
▪️Tip 4: 1320 TL
▪️Tip 5: 1455 TL
▪️Tip 6: 1590 TL