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        Haberler Bilgi Ekonomi POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz zammı ile polis maaşları kaç lira olacak? Polis maaşı zammı hesaplama...

        POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz zammı ile polis maaşları kaç lira olacak? Polis maaşı zammı hesaplama...

        Temmuz 2026 polis maaşı zammı için geri sayım devam ediyor. Kamu çalışanlarının maaş artışında belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak. Kesin zam oranı henüz netleşmeden, polis memurları ve aileleri 5 aylık enflasyon farkı üzerinden oluşan tahmini maaş hesaplamalarını yakından takip ediyor. 6 aylık enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla birlikte polis maaşlarına yansıyacak artış da kesinleşecek. Peki, Temmuz zammı sonrası en düşük polis maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 polis maaşı zammına ilişkin son durum ve beklenen artış senaryoları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 02:02:11 Güncelleme:
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        Polis maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için gözler enflasyon takvimine çevrildi. Haziran ayı verisinin 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, kamu çalışanlarının 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Kesin oran henüz belli olmadan, 5 aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalar polis memurları ve aileleri tarafından yakından izleniyor. Maaş artışının ne seviyeye ulaşacağı merak edilirken, en düşük polis maaşı için tahmini rakamlar da gündeme geldi. Peki, Temmuz 2026 zammıyla polis maaşları ne kadar artacak? İşte polis maaşı zammına ilişkin son tablo ve merak edilen ayrıntılar…

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        POLİS MAAŞI ZAMMI İÇİN HAZİRAN ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

        Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.

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        ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026

        Unvan (Derece) Mevcut Maaş (TL) Tahmini zamlı maaş
        Şube Müdürü (1/4) ₺76.659,00 ₺89.392,06
        Başkomiser (3/1) ₺74.490,00 ₺86.862,79
        Polis Memuru (8/1) ₺68.084,00 ₺79.392,75
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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı garantilendi. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

        Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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