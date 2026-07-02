POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz zammı ile polis maaşları kaç lira olacak? Polis maaşı zammı hesaplama...

Polis maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için gözler enflasyon takvimine çevrildi. Haziran ayı verisinin 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, kamu çalışanlarının 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Kesin oran henüz belli olmadan, 5 aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalar polis memurları ve aileleri tarafından yakından izleniyor. Maaş artışının ne seviyeye ulaşacağı merak edilirken, en düşük polis maaşı için tahmini rakamlar da gündeme geldi. Peki, Temmuz 2026 zammıyla polis maaşları ne kadar artacak? İşte polis maaşı zammına ilişkin son tablo ve merak edilen ayrıntılar…