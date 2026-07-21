POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026 | PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) için TYT'den en az kaç puan almak gerekli?
Polislik yani Polis Meslek Yüksekokulu PMYO 2026 taban puanları Üniversite Sınavı 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. TYT puanıyla tercih yapmak isteyen polis adayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak PMYO başvuru kılavuzuna odaklandı. Başvuru takvimiyle birlikte netleşecek taban puanlar, kontenjan dağılımı ve başvuru şartları merak edilirken, "PMYO taban puanı kaç olacak, kontenjanlar ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılmaya devam ediyor. İşte polislik taban puanları...
Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alarak emniyet teşkilatına katılmak isteyen adaylar, 2026 PMYO taban puanları, kontenjan sayısı ve başvuru şartları için gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte TYT puan şartı, kadın ve erkek adaylara ayrılan kontenjanlar ile başvuru tarihleri netlik kazanacak. Polislik hedefi bulunan binlerce kişi ise 2026 PMYO alım sürecine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte bilgiler...
2026 PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Polislik taban puanları geçen yıl yapılan tercihler sonucunda netleşti. Geçen yıl en düşük puanla giriş yapan öğrencilerin puanı 2026 polislik taban puanı oldu. Dolayısıykla polislik taban puanları da geçen yılın tercih sonuçlarıyla birlikte açıklanmış oldu.
POLİSLİK TABAN PUANI: PMYO 2 YILLIK TABAN PUANI
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımlarında değerlendirme, YKS yerleştirme puanı yerine ÖSYM tarafından açıklanan ilgili yıla ait TYT ham puanı esas alınarak yapılıyor.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 2026 PMYO başvurularında taban puanın en az 250 TYT ham puanı olarak belirlenmesi bekleniyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu puanın 200 TYT ham puanı seviyesinde uygulanacağı öngörülüyor.
PMYO İÇİN TYT'DEN KAÇ NET GEREKİR?
PMYO başvurusu yapabilmek için adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan belirli bir puanın üzerinde alması gerekiyor. 2025 yılı için henüz PMYO taban puanı açıklanmasa da geçtiğimiz yıl bu puan 250 olarak belirlenmişti. Bu da adayların TYT sınavından en az 250 ham puan alması gerektiği anlamına geliyor.
TYT puanı, yapılan net sayısına ve sınavın genel başarı ortalamasına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel hesaplamalara göre 250 ham puana ulaşmak için yaklaşık olarak 35 ila 40 net yapmak gerekiyor. Örneğin Türkçeden 20, Matematikten 10 ve Sosyal Bilimlerden 10 net yapan bir aday, 250 puan bandına yaklaşabiliyor. Net dağılımı kişisel güçlü alanlara göre değişse de temel hedef, bu seviyelerde net çıkarmak olmalı. Daha güvenli bir başvuru süreci için çok daha üzeri net hedeflemek, hem taban puanı geçmek hem de sıralamada avantaj sağlamak açısından önemlidir.
2026 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 yılı PMYO ön başvuruları için resmi duyuru ve kesin tarihler, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi tarafından yayımlanacak ilanla netleşmektedir. Geçmiş yılların başvuru takvimi ve 2026 sınav süreci göz önüne alındığında, ön başvuruların Ağustos ayının ilk haftasında başlaması beklenmektedir.