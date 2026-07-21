POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026 | PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) için TYT'den en az kaç puan almak gerekli?

PMYO İÇİN TYT'DEN KAÇ NET GEREKİR?

PMYO başvurusu yapabilmek için adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan belirli bir puanın üzerinde alması gerekiyor. 2025 yılı için henüz PMYO taban puanı açıklanmasa da geçtiğimiz yıl bu puan 250 olarak belirlenmişti. Bu da adayların TYT sınavından en az 250 ham puan alması gerektiği anlamına geliyor.

TYT puanı, yapılan net sayısına ve sınavın genel başarı ortalamasına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel hesaplamalara göre 250 ham puana ulaşmak için yaklaşık olarak 35 ila 40 net yapmak gerekiyor. Örneğin Türkçeden 20, Matematikten 10 ve Sosyal Bilimlerden 10 net yapan bir aday, 250 puan bandına yaklaşabiliyor. Net dağılımı kişisel güçlü alanlara göre değişse de temel hedef, bu seviyelerde net çıkarmak olmalı. Daha güvenli bir başvuru süreci için çok daha üzeri net hedeflemek, hem taban puanı geçmek hem de sıralamada avantaj sağlamak açısından önemlidir.