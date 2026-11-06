BİM marketin Kasım ayı indirimleri hız kesmeden devam ederken yeni aktüel kataloglar da alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. 6 Kasım Cuma günü satışa çıkan ürünlerin ardından 8, 10, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde mağazalara gelecek fırsatlar belli oldu. 8 Kasım Pazar kataloğunda Senna 65 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV, pense, kıl testere seti, kargaburun ve alüminyum su terazisi gibi ürünler öne çıkıyor. Çocuklar için ise Konuşan Defne Bebek, ahşap satranç ve aksesuarlı mikro bloklar gibi oyuncak seçenekleri raflarda yerini alacak. Peki, BİM'e bu hafta neler gelecek? 8, 10, 13 ve 15 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında neler var, fiyatları ne kadar? İşte Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve fiyat listeleri...