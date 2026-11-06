RAFLARDA YERİNİ ALDI! BİM 6-8-13-15 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Derin Dondurucu, Oyun Bilgisayarı, Şömine Isıtıcı ve daha fazlası...
BİM'in Kasım ayına özel hazırladığı yeni aktüel ürün katalogları, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yerini aldı. 6 Kasım Cuma günü satışa sunulan ürünlerin ardından gözler 8, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde raflara gelecek yeni fırsatlara çevrildi. 8 Kasım kataloğunda 3 çekmeceli derin dondurucu, TCL 32 inç Full HD Android TV, cam set üstü ocak, stand mikser, halı ve koltuk temizleme makinesi ile elektrikli süpürge gibi ürünler dikkat çekiyor. 13-15 Kasım kataloglarında ise X3 aksiyon kamerası, soundbar, oyuncu mouse ve mouse ped seti, dikey ısıtıcı, kablolu powerbank, çift yönlü şömine ısıtıcı, mini blender, çay makinesi ve makyaj süngeri temizleme makinesi gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM'e bu hafta hangi ürünler gelecek, fiyatları ne kadar olacak? İşte 6, 8, 13 ve 15 Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen fiyat listesi...
BİM marketin Kasım ayı indirimleri hız kesmeden devam ederken yeni aktüel kataloglar da alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. 6 Kasım Cuma günü satışa çıkan ürünlerin ardından 8, 10, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde mağazalara gelecek fırsatlar belli oldu. 8 Kasım Pazar kataloğunda Senna 65 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV, pense, kıl testere seti, kargaburun ve alüminyum su terazisi gibi ürünler öne çıkıyor. Çocuklar için ise Konuşan Defne Bebek, ahşap satranç ve aksesuarlı mikro bloklar gibi oyuncak seçenekleri raflarda yerini alacak. Peki, BİM'e bu hafta neler gelecek? 8, 10, 13 ve 15 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında neler var, fiyatları ne kadar? İşte Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve fiyat listeleri...
BİM 4 KASIM ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL
Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL
Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL
Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL
Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL
Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL
Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL
Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL
8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL
9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL
Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL
Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL
BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL
Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL
Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL
Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL
Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL
El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL
Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL
Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL
Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL
Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL
Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL
Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL
Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL
Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL
Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL
Erkek Çorap (2'li): 99 TL
Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL
DAGi Pijam Takımı Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 799 TL
Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL): 419 TL
Pijama Takımı Kadın (Yumuşak Kumaş - S/M/L/XL): 449 TL
Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL): 449 TL
Aksesuar, Ayakkabı ve Ev TerliğiAyakkabı Kadın (38, 39): 799 TL
Omuz Çantası Kadın (~43x32x12 cm): 349 TL
Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40): 249 TL
Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 229 TL
Pelüş Şapka Kadın: 159 TL
Kadın Eldiven (Dokunmatik Özellikli): 249 TL
Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL
Şal (~50x185 cm): 229 TL
İç Giyim, Çorap ve AksesuarlarYumoş Çorap Çeşitleri Kadın: 69 TL
Soket Çorap Kadın (2'li): 79 TL
Articolo Çanta Aksesuarı: 139 TL
Articolo Anahtarlık: 89 TL
Düzenleme ve Bebek ÜrünleriDikiş Kutusu: 175 TL
Organizer Kutu: 249 TL
mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6ay+, 2'li): 159 TL
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL
Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL
Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL
LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL
Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL
RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL
RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL
RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL
RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL
Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL
Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL
Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL
Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL
Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL
Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL
Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL
Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL
Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL
Akasya Kase (~20 cm): 329 TL
Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL
Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL
Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL
Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL
Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL
Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL
Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL
Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL
Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL
Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL
BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL
Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL
Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL
360 derece dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL
Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL
Narenciye Sıkacağı 1090 TL
LG 50 İnç QNED Aİ Miniled 4K Smart TV 32.500 TL
Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL
Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 12.900 TL
Pense 399 TL
Mini Pense Seti 3 Parça 599 TL
Kemer Delme Pensesi 349 TL
Tel Fırça 119 TL
Kıl Testere Seti 329 TL
Cırt Kelepçe Seti 99 TL
Mıknatıslı Mini Su Terazisi 149 TL
Kargaburun 399 TL
Alüminyum Su Terazisi 299 TL
Panç Seti 249 TL
Oyuncak Araçlar 399 TL
Konuşan Defne Bebek 629 TL
Çek Bırak Yarış Arabası 109 TL
Ahşap Domino 199 TL
Çerçeve Puzzle 49 TL
Ahşap Satranç 159 TL
Aksesuarlı Mikro Bloklar 359 TL
Kutu Oyunu Çeşitleri 349 TL
Bul-Tak Kule 209 TL
İtfaiye Yol Seti 409 TL
Oyuncak Tekli Araba 109 TL
Oyuncak Kamyonlar 329 TL
Oyuncak Mutfak Seti 569 TL
BİM 11 KASIM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU
Monster Abra A5 V22.5.3 Oyun Bilgisayarı 49.990 TL
Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı 59.990 TL
Pusat Reflex Core Oyuncu Mouse 799 TL
2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL
Homendra Orta Sehpa 1.990 TL
2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı 6.990 TL
Çekmeceli Komodin 1.390 TL
2 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL
5 Bölmeli Duvara Asılan Banyo Dolabı 1.790 TL
BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Bouquet Çay Bardağı (6'lı, 170 cc): 219 TL
Glan in Love Cam Kupa (6'lı, 190 ml): 229 TL
LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk (765 cc): 139 TL
LAV Desenli Saklama Kabı (240 cc): 49 TL
LAV Tasty Cam Kavanoz (575 cc): 35 TL
LAV Tasty Cam Kavanoz (1050 cc): 45 TL
Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (12 cm): 30 TL
Colorina Gravürlü Cam Kase (20 cm): 119 TL
Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı (3'lü, 390 cc): 109 TL
Paşabahçe Tokio Su Bardağı (3'lü, 270 cc): 89 TL
Borcam Gravür Kenarlı Fırın Tepsisi (37 cm, 2850 cc): 299 TL
RAKLE Renkli Meşrubat Bardağı (390 cc): 49 TL
Mutfak Ekipmanları Çeşitleri: 69 TL
Benante Desenli Kayık Tabak (26,5 x 16 cm): 129 TL
Benante Desenli Baharatlık Seti (3'lü): 399 TL
Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 399 TL
Benante Rimli Desenli Kupa (200 ml): 129 TL
Pipetli Matara (550 ml): 129 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL
Desenli Emaye Bakraç (~20 cm, ~5,25 L): 549 TL
Desenli Emaye Saklama Kabı (6 Parça Set): 649 TL
Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579 TL
Desenli Emaye Sosluk (~14 cm, ~1,5 L): 349 TL
Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm): 449 TL
Bovero Çaydanlık (304 Kalite Paslanmaz Çelik): 999 TL
Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL
Gold Saplı Akasya Mutfak Gereçleri (~33 cm): 99 TL
Okyanus Kase Seti (~2,5 L - 4 L, 2'li Set): 129 TL
Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89 TL
Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75 TL
Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45 TL
Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL
Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69 TL
Çemberli Badya (~4,5 L): 75 TL