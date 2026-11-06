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        Haberler Bilgi Alışveriş RAFLARDA YERİNİ ALDI! BİM 6-8-13-15 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Derin Dondurucu, Oyun Bilgisayarı, Şömine Isıtıcı ve daha fazlası...

        RAFLARDA YERİNİ ALDI! BİM 6-8-13-15 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Derin Dondurucu, Oyun Bilgisayarı, Şömine Isıtıcı ve daha fazlası...

        BİM'in Kasım ayına özel hazırladığı yeni aktüel ürün katalogları, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yerini aldı. 6 Kasım Cuma günü satışa sunulan ürünlerin ardından gözler 8, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde raflara gelecek yeni fırsatlara çevrildi. 8 Kasım kataloğunda 3 çekmeceli derin dondurucu, TCL 32 inç Full HD Android TV, cam set üstü ocak, stand mikser, halı ve koltuk temizleme makinesi ile elektrikli süpürge gibi ürünler dikkat çekiyor. 13-15 Kasım kataloglarında ise X3 aksiyon kamerası, soundbar, oyuncu mouse ve mouse ped seti, dikey ısıtıcı, kablolu powerbank, çift yönlü şömine ısıtıcı, mini blender, çay makinesi ve makyaj süngeri temizleme makinesi gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM'e bu hafta hangi ürünler gelecek, fiyatları ne kadar olacak? İşte 6, 8, 13 ve 15 Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 17:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM marketin Kasım ayı indirimleri hız kesmeden devam ederken yeni aktüel kataloglar da alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. 6 Kasım Cuma günü satışa çıkan ürünlerin ardından 8, 10, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde mağazalara gelecek fırsatlar belli oldu. 8 Kasım Pazar kataloğunda Senna 65 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV, pense, kıl testere seti, kargaburun ve alüminyum su terazisi gibi ürünler öne çıkıyor. Çocuklar için ise Konuşan Defne Bebek, ahşap satranç ve aksesuarlı mikro bloklar gibi oyuncak seçenekleri raflarda yerini alacak. Peki, BİM'e bu hafta neler gelecek? 8, 10, 13 ve 15 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında neler var, fiyatları ne kadar? İşte Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve fiyat listeleri...

        2

        BİM 4 KASIM ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL

        Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL

        Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL

        Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL

        Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL

        8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL

        Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL

        Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL

        Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL

        9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL

        8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL

        9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL

        Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL

        Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL

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        BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL

        Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL

        Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL

        Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL

        Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL

        Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL

        El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL

        Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL

        Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL

        Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL

        Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL

        Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL

        Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL

        Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL

        Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL

        Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL

        Erkek Çorap (2'li): 99 TL

        Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL

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        DAGi Pijam Takımı Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 799 TL

        Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL): 419 TL

        Pijama Takımı Kadın (Yumuşak Kumaş - S/M/L/XL): 449 TL

        Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL): 449 TL

        Aksesuar, Ayakkabı ve Ev TerliğiAyakkabı Kadın (38, 39): 799 TL

        Omuz Çantası Kadın (~43x32x12 cm): 349 TL

        Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40): 249 TL

        Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 229 TL

        Pelüş Şapka Kadın: 159 TL

        Kadın Eldiven (Dokunmatik Özellikli): 249 TL

        Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL

        Şal (~50x185 cm): 229 TL

        İç Giyim, Çorap ve AksesuarlarYumoş Çorap Çeşitleri Kadın: 69 TL

        Soket Çorap Kadın (2'li): 79 TL

        Articolo Çanta Aksesuarı: 139 TL

        Articolo Anahtarlık: 89 TL

        Düzenleme ve Bebek ÜrünleriDikiş Kutusu: 175 TL

        Organizer Kutu: 249 TL

        mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6ay+, 2'li): 159 TL

        5

        English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL

        Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL

        Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL

        Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL

        Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL

        LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL

        Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL

        Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL

        Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL

        RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL

        RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL

        RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL

        RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL

        Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL

        Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL

        Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL

        Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL

        Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL

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        Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL

        Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL

        Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL

        Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL

        Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL

        Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL

        Akasya Kase (~20 cm): 329 TL

        Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL

        Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL

        Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL

        Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL

        Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL

        Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL

        Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL

        Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL

        Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL

        Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL

        3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL

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        BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL

        Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

        Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL

        Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL

        360 derece dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

        Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL

        Narenciye Sıkacağı 1090 TL

        LG 50 İnç QNED Aİ Miniled 4K Smart TV 32.500 TL

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        Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL

        Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 12.900 TL

        Pense 399 TL

        Mini Pense Seti 3 Parça 599 TL

        Kemer Delme Pensesi 349 TL

        Tel Fırça 119 TL

        Kıl Testere Seti 329 TL

        Cırt Kelepçe Seti 99 TL

        Mıknatıslı Mini Su Terazisi 149 TL

        Kargaburun 399 TL

        Alüminyum Su Terazisi 299 TL

        Panç Seti 249 TL

        9

        Oyuncak Araçlar 399 TL

        Konuşan Defne Bebek 629 TL

        Çek Bırak Yarış Arabası 109 TL

        Ahşap Domino 199 TL

        Çerçeve Puzzle 49 TL

        Ahşap Satranç 159 TL

        Aksesuarlı Mikro Bloklar 359 TL

        Kutu Oyunu Çeşitleri 349 TL

        Bul-Tak Kule 209 TL

        İtfaiye Yol Seti 409 TL

        Oyuncak Tekli Araba 109 TL

        Oyuncak Kamyonlar 329 TL

        Oyuncak Mutfak Seti 569 TL

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        BİM 11 KASIM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        Monster Abra A5 V22.5.3 Oyun Bilgisayarı 49.990 TL

        Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı 59.990 TL

        Pusat Reflex Core Oyuncu Mouse 799 TL

        2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL

        Homendra Orta Sehpa 1.990 TL

        2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı 6.990 TL

        Çekmeceli Komodin 1.390 TL

        2 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL

        5 Bölmeli Duvara Asılan Banyo Dolabı 1.790 TL

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        BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Bouquet Çay Bardağı (6'lı, 170 cc): 219 TL

        Glan in Love Cam Kupa (6'lı, 190 ml): 229 TL

        LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk (765 cc): 139 TL

        LAV Desenli Saklama Kabı (240 cc): 49 TL

        LAV Tasty Cam Kavanoz (575 cc): 35 TL

        LAV Tasty Cam Kavanoz (1050 cc): 45 TL

        Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (12 cm): 30 TL

        Colorina Gravürlü Cam Kase (20 cm): 119 TL

        Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı (3'lü, 390 cc): 109 TL

        Paşabahçe Tokio Su Bardağı (3'lü, 270 cc): 89 TL

        Borcam Gravür Kenarlı Fırın Tepsisi (37 cm, 2850 cc): 299 TL

        RAKLE Renkli Meşrubat Bardağı (390 cc): 49 TL

        Mutfak Ekipmanları Çeşitleri: 69 TL

        Benante Desenli Kayık Tabak (26,5 x 16 cm): 129 TL

        Benante Desenli Baharatlık Seti (3'lü): 399 TL

        Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 399 TL

        Benante Rimli Desenli Kupa (200 ml): 129 TL

        Pipetli Matara (550 ml): 129 TL

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        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL

        Desenli Emaye Bakraç (~20 cm, ~5,25 L): 549 TL

        Desenli Emaye Saklama Kabı (6 Parça Set): 649 TL

        Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579 TL

        Desenli Emaye Sosluk (~14 cm, ~1,5 L): 349 TL

        Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm): 449 TL

        Bovero Çaydanlık (304 Kalite Paslanmaz Çelik): 999 TL

        Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL

        Gold Saplı Akasya Mutfak Gereçleri (~33 cm): 99 TL

        Okyanus Kase Seti (~2,5 L - 4 L, 2'li Set): 129 TL

        Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89 TL

        Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75 TL

        Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45 TL

        Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299 TL

        Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL

        Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69 TL

        Çemberli Badya (~4,5 L): 75 TL

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        BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

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