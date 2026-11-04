RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
On bir ayın sultanı Ramazan için 2027 yılı takvimi belli oldu. Her yıl olduğu gibi gelecek yıl da oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 yılında Ramazan heyecanı kış aylarında yaşanacak. İlk sahurun yapılacağı gece, oruç ibadetinin başlayacağı gün ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri merak ediliyor. Peki, 2027'de Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2027 Ramazan takvimine ilişkin ayrıntılar…
2027 yılına yaklaşılırken Ramazan ayına ilişkin tarihler yeniden gündeme geldi. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahurdan bayramın son gününe kadar uzanan takvimi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi, gelecek yıl Ramazan ayının kış dönemine denk geliyor. İlk orucun tutulacağı tarih, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde kutlanacağı da merak konusu oldu. Peki, 2027 Ramazan ayı hangi gün başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2027 yılına ait Ramazan ve bayram takvimi…
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.