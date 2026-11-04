RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

2027 yılına yaklaşılırken Ramazan ayına ilişkin tarihler yeniden gündeme geldi. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahurdan bayramın son gününe kadar uzanan takvimi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi, gelecek yıl Ramazan ayının kış dönemine denk geliyor. İlk orucun tutulacağı tarih, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde kutlanacağı da merak konusu oldu. Peki, 2027 Ramazan ayı hangi gün başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2027 yılına ait Ramazan ve bayram takvimi…