Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid ile Inter maçı bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Real Madrid - Inter mücadelesi için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Madrid - Inter karşılaşması için hazırlıklar sürüyor. Avrupa’nın iki dev ekibinin mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını araştırmaya başladı. Real Madrid ile Inter arasındaki kritik mücadele hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maç öncesi tüm merak edilen bilgiler...
REAL MADRİD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla beklenen Real Madrid - Inter karşılaşması, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.
İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
REAL MADRİD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Inter maçı, CBC Sport ile tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi’nin dikkat çeken karşılaşmasını bu kanallar aracılığıyla ekran başından takip edebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Real Madrid, sahasında Serie A şampiyonu Inter’i ağırlayacak. Santiago Bernabéu’da oynanacak kritik mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Portekizli çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler’in Inter karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.