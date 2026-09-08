Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid ile Inter maçı bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Madrid - Inter karşılaşması için hazırlıklar sürüyor. Avrupa’nın iki dev ekibinin mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını araştırmaya başladı. Real Madrid ile Inter arasındaki kritik mücadele hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maç öncesi tüm merak edilen bilgiler...